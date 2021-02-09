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Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"
Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"
Сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал "языковым свинством" решение Национального совета Латвии по электронным СМИ... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:12
2021-02-09T21:12
россия
мирослав митрофанов
нтв (телеканал)
латвия
вильнюс
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал "языковым свинством" решение Национального совета Латвии по электронным СМИ запретить вещание в республике еще 16 каналов на русском языке.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html
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россия, мирослав митрофанов, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, в мире

Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"

21:12 09.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовТабличка на здании посольства Латвии в Москве
Табличка на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал "языковым свинством" решение Национального совета Латвии по электронным СМИ запретить вещание в республике еще 16 каналов на русском языке.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.
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Нил Ушаков раскритиковал власти Латвии за запрет российских телеканалов

"Ни дня без языкового свинства! Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом. Власти зачищают информационное поле в ожидании часа икс, который запланирован на июль месяц. В соответствии с законом, принятым в прошлом году, не менее 80% содержания базового пакета кабельного ТВ должно быть "на языках ЕС", читай "не на русском". Операторы кабельного ТВ могут убрать русские каналы из основного пакета и перенести в дополнительные, предложив их клиентам как бесплатное приложение к базовому пакету. Чтобы этого не произошло, власти заранее изгоняют русские каналы из латвийского информационного пространства", - сказал Митрофанов РИА Новости.

В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РоссияМирослав МитрофановНТВ (телеканал)ЛатвияВильнюсВ мире
 
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