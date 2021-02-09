https://ria.ru/20210209/latviya-1596743220.html

Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"

Экс-депутат назвал запрет 16 каналов в Латвии "языковым свинством"

Сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал "языковым свинством" решение Национального совета Латвии по электронным СМИ... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T21:12

2021-02-09T21:12

2021-02-09T21:12

россия

мирослав митрофанов

нтв (телеканал)

латвия

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РИГА, 9 фев – РИА Новости. Сопредседатель Русского союза Латвии, экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов назвал "языковым свинством" решение Национального совета Латвии по электронным СМИ запретить вещание в республике еще 16 каналов на русском языке.Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) во вторник принял решение о запрете на ретрансляцию в стране еще 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.В понедельник Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210208/zapret-1596514984.html

https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594952258.html

россия

латвия

вильнюс

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россия, мирослав митрофанов, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, в мире