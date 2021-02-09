https://ria.ru/20210209/lada-1596643268.html
В России начались продажи новой Lada Niva Travel
В России начались продажи новой Lada Niva Travel
Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость - от 747,9 тысячи рублей. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:41
2021-02-09T11:41
2021-02-09T12:10
lada niva travel
россия
авто
экономика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость - от 747,9 тысячи рублей.Отмечается, что приобрести внедорожник можно в каждом из российских дилеров Lada, также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые фары и LED-фонари. Уточняется, что в исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.
https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html
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lada niva travel, россия, авто, экономика
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel
в России
, ее стоимость - от 747,9 тысячи рублей.
"Стоимость новой Lada Niva Travel – от 747 900 рублей. Для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов, включая красный металлик "Феерия" и новый зеленый металлик "Амазония", ставший фирменным цветом автомобиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приобрести внедорожник можно в каждом из российских дилеров Lada, также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.
Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые фары и LED-фонари. Уточняется, что в исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.
Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.