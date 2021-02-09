https://ria.ru/20210209/lada-1596643268.html

В России начались продажи новой Lada Niva Travel

В России начались продажи новой Lada Niva Travel

Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость - от 747,9 тысячи рублей. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:41

2021-02-09T11:41

2021-02-09T12:10

lada niva travel

россия

авто

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590198086_0:61:840:534_1920x0_80_0_0_080c7bdfcc91e2a1b6a5bc477a9ba208.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Lada объявила о старте продаж новой Lada Niva Travel в России, ее стоимость - от 747,9 тысячи рублей.Отмечается, что приобрести внедорожник можно в каждом из российских дилеров Lada, также выбрать и заказать автомобиль с внесением предоплаты можно онлайн.Lada Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые фары и LED-фонари. Уточняется, что в исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений.Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода, которая обеспечивает равномерное распределение и постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля с возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html

https://ria.ru/20200419/1570261118.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lada niva travel, россия, авто, экономика