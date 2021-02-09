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ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году
ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:36
2021-02-09T11:38
александр бузаков
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана флоту в опытную эксплуатацию еще в 2010 году.Глава ОСК Алексей Рахманов в сентябре прошлого года заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвёртого поколения проекта 677 "Лада" идёт с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.Именно поэтому несколько лет назад было принято решение построить для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем подлодок проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада". В противном случае ОСК была бы вынуждена срывать сдачу поставки. Рахманов тогда подчеркнул, что в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек.
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александр бузаков, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году

11:36 09.02.2021 (обновлено: 11:38 09.02.2021)
 
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Головная подлодка проекта Лада (Санкт-Петербург), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.
Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана флоту в опытную эксплуатацию еще в 2010 году.
"Вторая лодка "Кронштадт" уже на плаву, третья, "Великие Луки", будет спускаться в 2022 году. "Кронштадт" несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году", - сказал Бузаков.
Глава ОСК Алексей Рахманов в сентябре прошлого года заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвёртого поколения проекта 677 "Лада" идёт с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.
Именно поэтому несколько лет назад было принято решение построить для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем подлодок проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада". В противном случае ОСК была бы вынуждена срывать сдачу поставки. Рахманов тогда подчеркнул, что в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек.
Рабочие в одном из цехов производственного объединения Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Александр БузаковАлексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
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