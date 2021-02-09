https://ria.ru/20210209/lada-1596642044.html

ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году

ВМФ получит первые серийные подлодки типа "Лада" в 2022 году

Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:36

2021-02-09T11:36

2021-02-09T11:38

александр бузаков

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки" - будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. Головная подлодка "Санкт-Петербург" была передана флоту в опытную эксплуатацию еще в 2010 году.Глава ОСК Алексей Рахманов в сентябре прошлого года заявил РИА Новости, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвёртого поколения проекта 677 "Лада" идёт с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.Именно поэтому несколько лет назад было принято решение построить для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем подлодок проекта 636 "Варшавянка" вместо нового проекта 677 "Лада". В противном случае ОСК была бы вынуждена срывать сдачу поставки. Рахманов тогда подчеркнул, что в серию нужно переводить отработанные изделия с очень понятной панелью поставщиков, чтобы не было задержек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevmash-1593630047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бузаков, алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность