https://ria.ru/20210209/kritika-1596717194.html
Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"
Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:58
2021-02-09T17:58
2021-02-09T19:59
россия
максим решетников
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности за принимаемые решения.На пленарном заседании Решетникову задали вопрос о проекте банкротства, министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на "площадке" Госдумы."Поэтому вы можете с экспертами говорить, согласовывать, но — не улыбайтесь — вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь присутствуют депутаты, которых люди избирали и будут избирать. Кто-то придет новый, но когда у вас появится такое отношение к парламенту — это наш, российский парламент, тогда появится и ответственность", — добавил Володин.Он подчеркнул, что у Думы есть ответственность: она теперь утверждает министров."Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", — заключил спикер.
https://ria.ru/20210209/produkty-1596683267.html
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Вячеслав Володин об ответственности чиновников и "модных словечках"
Председатель Госдумы Володин решил, что Решетников путается в терминах, и рассказал ему, куда он пришел и чем ему следует заняться как главе экономического ведомства.
2021-02-09T17:58
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россия, максим решетников, госдума рф, вячеслав володин
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова
за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности за принимаемые решения.
На пленарном заседании Решетникову задали вопрос о проекте банкротства, министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на "площадке" Госдумы.
"Максим Геннадьевич, "площадка" — это модное слово. Площадка — это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов. Быть законом или нет. И это надо понимать, тогда будет многое решаться по-другому. А так получается — электронная площадка, туда приходят и понятно чем занимаются", — ответил ему Володин.
"Поэтому вы можете с экспертами говорить, согласовывать, но — не улыбайтесь — вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь присутствуют депутаты, которых люди избирали и будут избирать. Кто-то придет новый, но когда у вас появится такое отношение к парламенту — это наш, российский парламент, тогда появится и ответственность", — добавил Володин.
Он подчеркнул, что у Думы есть ответственность: она теперь утверждает министров.
"Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", — заключил спикер.