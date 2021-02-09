https://ria.ru/20210209/kritika-1596717194.html

Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"

Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за "модные словечки"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:58

2021-02-09T17:58

2021-02-09T19:59

россия

максим решетников

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за "модные словечки" и напомнил ему об ответственности за принимаемые решения.На пленарном заседании Решетникову задали вопрос о проекте банкротства, министр ответил, что инициатива готовится и в ближайшее время ее смогут обсудить на "площадке" Госдумы."Поэтому вы можете с экспертами говорить, согласовывать, но — не улыбайтесь — вот вы были губернатором, вас люди избирали, здесь присутствуют депутаты, которых люди избирали и будут избирать. Кто-то придет новый, но когда у вас появится такое отношение к парламенту — это наш, российский парламент, тогда появится и ответственность", — добавил Володин.Он подчеркнул, что у Думы есть ответственность: она теперь утверждает министров."Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся", — заключил спикер.

https://ria.ru/20210209/produkty-1596683267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вячеслав Володин об ответственности чиновников и "модных словечках" Председатель Госдумы Володин решил, что Решетников путается в терминах, и рассказал ему, куда он пришел и чем ему следует заняться как главе экономического ведомства. 2021-02-09T17:58 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, максим решетников, госдума рф, вячеслав володин