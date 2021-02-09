https://ria.ru/20210209/krik-1596742799.html
Русскоязычная украинка дозвонилась в прямой эфир с эмоциональной речью
Русскоязычная украинка дозвонилась в прямой эфир с эмоциональной речью
Харьковчанка в прямом эфире телеканала "Наш" обратилась к ведущим и гостям программы с резкой критикой политики Киева. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:09
2021-02-09T21:09
2021-02-09T22:49
харьков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f1e0200c248f27b21a13fc3722f78bd9.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Харьковчанка в прямом эфире телеканала "Наш" обратилась к ведущим и гостям программы с резкой критикой политики Киева.Женщина рассказала, что прожила всю жизнь в Харькове, при этом ее бабушка родом из Белоруссии, один дедушка из России, а второй — из Украины. "То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских", — сказала она. Ведущие постарались ответить на слова жительницы Харькова в ироничной форме, а затем и вовсе оборвали связь с ней. В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который ввел экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение его норм. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен до 6,8 тысячи. В России назвали принятие закона продолжением русофобской политики Киева, подстрекаемым США. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал его очередным этапом языковой дискриминации на Украине. Ранее там ввели требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях.
https://ria.ru/20210201/blogersha-1595563033.html
https://ria.ru/20210126/uvolnenie-1594654812.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149936/60/1499366089_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_1595d86dc805ce7db63da894f6ca286d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Харьковчанка в прямом эфире телеканала "Наш"
обратилась к ведущим и гостям программы с резкой критикой политики Киева
.
"Что я могу рассказать своим потомкам, как объяснить вот сейчас вот эту драчку, которая проходит у нас в стране?" — возмутилась она.
Женщина рассказала, что прожила всю жизнь в Харькове
, при этом ее бабушка родом из Белоруссии, один дедушка из России, а второй — из Украины
.
"То, что сейчас творится, я не могу согласиться ни с чем. У меня выбивают корни русские, у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских", — сказала она.
Ведущие постарались ответить на слова жительницы Харькова в ироничной форме, а затем и вовсе оборвали связь с ней.
В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который ввел экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение его норм. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен до 6,8 тысячи.
В России
назвали принятие закона продолжением русофобской политики Киева, подстрекаемым США. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев
назвал его очередным этапом языковой дискриминации на Украине. Ранее там ввели требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, транспорте, прессе, школах, вузах и в трудовых отношениях.