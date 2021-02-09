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В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса
В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса
Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:37
2021-02-09T15:37
2021-02-09T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile.Речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. Они были похищены из медцентра в городе Курико в центральной части страны.В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19. Препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.Одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.
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коронавирус covid-19, китай, чили, в мире