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В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса

В Чили из медцентра украли вакцину от коронавируса

Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:37

2021-02-09T15:37

2021-02-09T15:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

чили

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Чили ведет расследование кражи вакцин от коронавируса, которая была обнаружена накануне поздно вечером, сообщает радио BioBIoChile.Речь идет о 40 вакцинах китайского производства Sinovac. Они были похищены из медцентра в городе Курико в центральной части страны.В настоящее время в Чили идет массовая вакцинация от COVID-19. Препарат предназначался для лиц пожилого возраста и медиков.Одновременно с расследованием прокуратуры начато административное и внутреннее расследование на уровне местных властей.

китай

чили

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, чили, в мире