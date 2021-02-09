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В саратовском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом
В саратовском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек среди сотрудников и проживающих Алексеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:28
2021-02-09T17:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хвалынский район
саратовская область
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек среди сотрудников и проживающих Алексеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе Саратовской области, где выявили очаг COVID-19, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты региона.Ранее губернатор области Валерий Радаев сообщил, что в понедельник в Алексеевском доме-интернате выявлена вспышка коронавируса, региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование и принимает все необходимые меры. Число зараженных в интернате не называлось."Заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников. На настоящий момент проживающие с подтвержденным диагнозом госпитализированы, у 13 из них заболевание проходит бессимптомно. Четверо сотрудников получают лечение амбулаторно, все они с бессимптомным течением заболевания", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что ситуация в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты области."В учреждении усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами. Организовано питание с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. Установлено дополнительное медицинское наблюдение за проживающими интерната", - добавила представитель министерства.Все дома престарелых и психоневрологические интернаты (ПНИ) области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Но в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был уволен. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском, а в ноябре - в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 45 356 случаев заражения коронавирусом, скончались 582 пациента с COVID-19, выздоровели 40 099.
https://ria.ru/20210109/vspyshka-1592414355.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хвалынский район, саратовская область

В саратовском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом

17:28 09.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек среди сотрудников и проживающих Алексеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе Саратовской области, где выявили очаг COVID-19, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты региона.
Ранее губернатор области Валерий Радаев сообщил, что в понедельник в Алексеевском доме-интернате выявлена вспышка коронавируса, региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование и принимает все необходимые меры. Число зараженных в интернате не называлось.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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В Новгородской области выявили вспышку COVID-19 в интернате для инвалидов
"Заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников. На настоящий момент проживающие с подтвержденным диагнозом госпитализированы, у 13 из них заболевание проходит бессимптомно. Четверо сотрудников получают лечение амбулаторно, все они с бессимптомным течением заболевания", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ситуация в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты области.
"В учреждении усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами. Организовано питание с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. Установлено дополнительное медицинское наблюдение за проживающими интерната", - добавила представитель министерства.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 00:25
Общефедеральные меры борьбы с новым коронавирусом COVID-19 в России
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты (ПНИ) области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Но в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был уволен. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском, а в ноябре - в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 45 356 случаев заражения коронавирусом, скончались 582 пациента с COVID-19, выздоровели 40 099.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоХвалынский районСаратовская область
 
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