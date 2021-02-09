https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596709307.html

В саратовском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом

В саратовском доме-интернате 22 человека заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек среди сотрудников и проживающих Алексеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:28

2021-02-09T17:28

2021-02-09T17:28

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

хвалынский район

саратовская область

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САРАТОВ, 9 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Коронавирусная инфекция подтверждена у 22 человек среди сотрудников и проживающих Алексеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Хвалынском районе Саратовской области, где выявили очаг COVID-19, сообщили РИА Новости в министерстве труда и социальной защиты региона.Ранее губернатор области Валерий Радаев сообщил, что в понедельник в Алексеевском доме-интернате выявлена вспышка коронавируса, региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование и принимает все необходимые меры. Число зараженных в интернате не называлось."Заболевание коронавирусной инфекцией выявлено у 18 проживающих в учреждении и четырех сотрудников. На настоящий момент проживающие с подтвержденным диагнозом госпитализированы, у 13 из них заболевание проходит бессимптомно. Четверо сотрудников получают лечение амбулаторно, все они с бессимптомным течением заболевания", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что ситуация в Алексеевском доме-интернате для престарелых и инвалидов находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты области."В учреждении усилен режим дезинфекции, проводится непрерывное обеззараживание воздуха рециркуляторами. Организовано питание с соблюдением режима изоляции по отделениям и палатам с использованием одноразовой посуды. Установлено дополнительное медицинское наблюдение за проживающими интерната", - добавила представитель министерства.Все дома престарелых и психоневрологические интернаты (ПНИ) области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин, после того как очаги COVID-19 были выявлены в двух психоневрологических интернатах - в селе Черкасское Вольского района и селе Озерное Аткарского района. Но в августе произошла новая вспышка COVID-19 в отделении Черкасского ПНИ в селе Колояр, после чего директор учреждения был уволен. В октябре очаг COVID-19 выявили в Балашовском, а в ноябре - в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 45 356 случаев заражения коронавирусом, скончались 582 пациента с COVID-19, выздоровели 40 099.

https://ria.ru/20210109/vspyshka-1592414355.html

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

хвалынский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хвалынский район, саратовская область