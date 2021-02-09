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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596692218.html
В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса
В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса
Публикации о том, что COVID-19 мог циркулировать в других странах, в частности, в Италии раньше, чем в Ухане, пока не подтверждены, заявила эксперт... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:47
2021-02-09T15:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
ухань
в мире
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Публикации о том, что COVID-19 мог циркулировать в других странах, в частности, в Италии раньше, чем в Ухане, пока не подтверждены, заявила эксперт международной миссии ВОЗ Марион Купманс."Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса", - сказала на Купманс на пресс-конференции по итогам поездки миссии ВОЗ в Ухань.Она отметила, что международная группа экспертов сфокусировалась на том, чтобы узнать о первоначальной фазе пандемии в Ухане, полученные данные показали, что вирус точно циркулировал в городе в декабре.По словам Кумпанс, эксперты также изучили доступные в литературе, а также в базах данных публикации о возможной циркуляции вируса в других местах."Это информация часть того, что мы собрали, пересмотрели и включили в наши рекомендации для следующего шага. Следующим шагом мы должны пойти и искать доказательства более ранней циркуляции вируса в других местах, которые были обозначены в этих публикациях. Это в нашей рекомендации", - добавила эксперт ВОЗ.
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коронавирус covid-19, воз, ухань, в мире

В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса

15:47 09.02.2021
 
© AP Photo / Arek RatajУлица в городе Ухань во время карантина
Улица в городе Ухань во время карантина - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Arek Rataj
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Публикации о том, что COVID-19 мог циркулировать в других странах, в частности, в Италии раньше, чем в Ухане, пока не подтверждены, заявила эксперт международной миссии ВОЗ Марион Купманс.
"Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса", - сказала на Купманс на пресс-конференции по итогам поездки миссии ВОЗ в Ухань.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Она отметила, что международная группа экспертов сфокусировалась на том, чтобы узнать о первоначальной фазе пандемии в Ухане, полученные данные показали, что вирус точно циркулировал в городе в декабре.
По словам Кумпанс, эксперты также изучили доступные в литературе, а также в базах данных публикации о возможной циркуляции вируса в других местах.
"Это информация часть того, что мы собрали, пересмотрели и включили в наши рекомендации для следующего шага. Следующим шагом мы должны пойти и искать доказательства более ранней циркуляции вируса в других местах, которые были обозначены в этих публикациях. Это в нашей рекомендации", - добавила эксперт ВОЗ.
 
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