https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596692218.html

В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса

В ВОЗ назвали следующий шаг по поиску причин возникновения коронавируса

Публикации о том, что COVID-19 мог циркулировать в других странах, в частности, в Италии раньше, чем в Ухане, пока не подтверждены, заявила эксперт... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:47

2021-02-09T15:47

2021-02-09T15:47

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

ухань

в мире

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Публикации о том, что COVID-19 мог циркулировать в других странах, в частности, в Италии раньше, чем в Ухане, пока не подтверждены, заявила эксперт международной миссии ВОЗ Марион Купманс."Мы нашли несколько публикаций, которые, например, предполагают, что в Италии вирус уже циркулировал в декабре или в конце ноября, но это очень сложно доказать. Потому что методология неподтвержденная, они не предоставили полных доказательств возможной циркуляции вируса", - сказала на Купманс на пресс-конференции по итогам поездки миссии ВОЗ в Ухань.Она отметила, что международная группа экспертов сфокусировалась на том, чтобы узнать о первоначальной фазе пандемии в Ухане, полученные данные показали, что вирус точно циркулировал в городе в декабре.По словам Кумпанс, эксперты также изучили доступные в литературе, а также в базах данных публикации о возможной циркуляции вируса в других местах."Это информация часть того, что мы собрали, пересмотрели и включили в наши рекомендации для следующего шага. Следующим шагом мы должны пойти и искать доказательства более ранней циркуляции вируса в других местах, которые были обозначены в этих публикациях. Это в нашей рекомендации", - добавила эксперт ВОЗ.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596676164.html

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, ухань, в мире