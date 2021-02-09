Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 на рынке в Ухане
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Вспышка COVID-19 в Ухане могла начаться не на рынке морепродуктов "Хуанань", так как первый выявленный в городе случай с рынком никак не связан, заявил во вторник на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.
"Согласно результатам нынешнего исследования, рынок морепродуктов "Хуанань" мог быть не первым местом в Ухане, где произошла вспышка (коронавирусной инфекции – ред.)", - заявил Лян Ваньнянь на пресс-конференции в Ухане по итогам визита группы экспертов ВОЗ.
По его словам, первый случай заражения в Ухане также произошел не на этом рынке.
Лян Ваньнянь указал, что согласно совместному исследованию китайских ученых и экспертов ВОЗ, первый случай заражения был выявлен 8 декабря 2019 года, а первый связанный с рынком "Хуанань" случай был подтвержден лишь 12 декабря 2019 года.
Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Как сообщалось ранее, первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.