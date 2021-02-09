https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596683077.html

Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 на рынке в Ухане

Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 на рынке в Ухане

Вспышка COVID-19 в Ухане могла начаться не на рынке морепродуктов "Хуанань", так как первый выявленный в городе случай с рынком никак не связан, заявил во... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:02

2021-02-09T15:02

2021-02-09T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

китай

ухань

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Вспышка COVID-19 в Ухане могла начаться не на рынке морепродуктов "Хуанань", так как первый выявленный в городе случай с рынком никак не связан, заявил во вторник на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.По его словам, первый случай заражения в Ухане также произошел не на этом рынке.Лян Ваньнянь указал, что согласно совместному исследованию китайских ученых и экспертов ВОЗ, первый случай заражения был выявлен 8 декабря 2019 года, а первый связанный с рынком "Хуанань" случай был подтвержден лишь 12 декабря 2019 года.Уханьский рынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Как сообщалось ранее, первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/antitela-1596661565.html

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, китай, ухань