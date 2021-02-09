https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596668175.html

В Китае не смогли установить животное-источник и переносчиков COVID-19

В Китае не смогли установить животное-источник и переносчиков COVID-19

Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока не удалось, заявил во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:49

2021-02-09T13:49

2021-02-09T13:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока не удалось, заявил во вторник на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь."Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами", - заявил Лян Ваньнянь.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) 24 февраля 2020 года принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса. Это решение стало ответом на распространение пандемии COVID-19, так как, по мнению ряда ученых, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а далее вирус уже передался человеку.

https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596664238.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире