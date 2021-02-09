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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596668175.html
В Китае не смогли установить животное-источник и переносчиков COVID-19
В Китае не смогли установить животное-источник и переносчиков COVID-19
Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока не удалось, заявил во вторник на пресс-конференции... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:49
2021-02-09T13:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока не удалось, заявил во вторник на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь."Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами", - заявил Лян Ваньнянь.Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) 24 февраля 2020 года принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса. Это решение стало ответом на распространение пандемии COVID-19, так как, по мнению ряда ученых, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а далее вирус уже передался человеку.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае не смогли установить животное-источник и переносчиков COVID-19

13:49 09.02.2021
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / ralwel
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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Установить животное, которое могло быть источником коронавируса, и промежуточного переносчика COVID-19 пока не удалось, заявил во вторник на пресс-конференции глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-19 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.
"Исследования показывают, что коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей и панголинов, эти животные могут быть источниками COVID-19, однако сходств между вирусами, обнаруженными у этих двух видов животных, и COVID-19 недостаточно, чтобы считать их первоначальными хозяевами", - заявил Лян Ваньнянь.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) 24 февраля 2020 года принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса. Это решение стало ответом на распространение пандемии COVID-19, так как, по мнению ряда ученых, первыми хозяевами нового коронавируса были летучие мыши, дальнейшими носителями могли быть панголины, а далее вирус уже передался человеку.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
 
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