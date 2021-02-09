Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596667803.html
ВОЗ озвучила выводы комиссии о лабораторном происхождении COVID-19
ВОЗ озвучила выводы комиссии о лабораторном происхождении COVID-19
Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку, и считает, что... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:47
2021-02-09T14:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593717271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba6df8d369af90f3521e823fa8eb3a4.jpg
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку, и считает, что заражение из-за возможной утечки в лаборатории маловероятно, заявил на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек."Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией", - сказал он.Эмбарек подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. Также крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по возможности остается версия про прямую передачу вируса от летучих мышей. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна."Исследования предполагают, что гипотеза с лабораторным инцидентом крайне маловероятна для объяснения появления вируса среди населения. Таким образом, она не будет фигурировать среди гипотез, которые мы порекомендуем для дальнейшего изучения для выявления причин возникновения вируса", - отметил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593717271_273:110:2857:2048_1920x0_80_0_0_2144b360f1f49ac9500d6fd98966779c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ озвучила выводы комиссии о лабораторном происхождении COVID-19

13:47 09.02.2021 (обновлено: 14:03 09.02.2021)
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре потенциальные гипотезы того, как вирус Sars-Cov-2 мог попасть к человеку, и считает, что заражение из-за возможной утечки в лаборатории маловероятно, заявил на пресс-конференции в Ухани глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
"Мы выдвинули четыре гипотезы того, как вирус мог попасть к человеку… Первая - это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией", - сказал он.
Эмбарек подчеркнул, что эксперты тщательно изучили все гипотезы. Наиболее вероятной является версия про передачу вируса через промежуточный носитель. Эксперты ВОЗ намерены изучать ее в дальнейшем. Также крайне вероятна возможность передачи вируса через поверхности замороженных продуктов. Это предполагает возможность того, что вирус был транспортирован издалека. Третьей по возможности остается версия про прямую передачу вируса от летучих мышей. При этом передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
"Исследования предполагают, что гипотеза с лабораторным инцидентом крайне маловероятна для объяснения появления вируса среди населения. Таким образом, она не будет фигурировать среди гипотез, которые мы порекомендуем для дальнейшего изучения для выявления причин возникновения вируса", - отметил он.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта 2020, 14:44Распространение коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния