https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596636863.html
В Москве за сутки госпитализировали 811 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 811 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:13
2021-02-09T11:13
2021-02-09T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sputnik-1596632419.html
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коронавирус в россии, москва