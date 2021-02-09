https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596636863.html

В Москве за сутки госпитализировали 811 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 811 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:13

2021-02-09T11:13

2021-02-09T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 811 человек с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210209/sputnik-1596632419.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва