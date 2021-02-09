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В России за сутки 21 795 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 21 795 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19, за все время - 3 493 886, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:03
2021-02-09T11:03
2021-02-09T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19, за все время - 3 493 886, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3739 пациентов, в Москве - 3554, Подмосковье - 980.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество