https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596634618.html

В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в России регистрируют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 15 916, сегодня — 15 019. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T11:02

2021-02-09T11:02

2021-02-09T16:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 15 916, сегодня — 15 019.Темп прироста опустился до 0,38 процента, у каждого десятого инфицированного нет симптомов. Умерли 530 человек, выписались 21 795.Больше всего новых пациентов в Москве (1584, днем ранее было на 144 больше), Санкт-Петербурге (1078) и Подмосковье (903); меньше всего — в Магаданской области (12), Еврейской автономной области (семь) и Ненецком автономном округе (пять).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 998 216. Умерли за все время 77 598 человек, вылечились — 3 493 886.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 105,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 106,4 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

https://ria.ru/20210208/kletki-1596211606.html

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2021

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Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-02-09T11:02 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество