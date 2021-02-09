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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596634618.html
В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом
Второй день подряд в России регистрируют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 15 916, сегодня — 15 019. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:02
2021-02-09T16:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 15 916, сегодня — 15 019.Темп прироста опустился до 0,38 процента, у каждого десятого инфицированного нет симптомов. Умерли 530 человек, выписались 21 795.Больше всего новых пациентов в Москве (1584, днем ранее было на 144 больше), Санкт-Петербурге (1078) и Подмосковье (903); меньше всего — в Магаданской области (12), Еврейской автономной области (семь) и Ненецком автономном округе (пять).Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 998 216. Умерли за все время 77 598 человек, вылечились — 3 493 886.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 105,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 106,4 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 15 019 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 09.02.2021 (обновлено: 16:44 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Накануне было 15 916, сегодня — 15 019.
Темп прироста опустился до 0,38 процента, у каждого десятого инфицированного нет симптомов. Умерли 530 человек, выписались 21 795.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (1584, днем ранее было на 144 больше), Санкт-Петербурге (1078) и Подмосковье (903); меньше всего — в Магаданской области (12), Еврейской автономной области (семь) и Ненецком автономном округе (пять).
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 998 216. Умерли за все время 77 598 человек, вылечились — 3 493 886.
Клетки HeLa - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 08:00Наука
Кто помог раскрыть тайну коронавируса
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 105,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 106,4 миллиона. Умерли 2,3 миллиона человек.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
 
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