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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html
Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус
Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус
Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T07:54
2021-02-09T07:54
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
париж
буэнос-айрес (город)
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения COVID-19, предположила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, выдвинув также идею, что ограничительные меры можно вводить точечно в связи с метеоусловиями.Такую гипотезу она выдвинула на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира.Биолог пояснила, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса."В эту модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна или других ограничительных мер... Рассматривали три погодных фактора - температура, влажность и ветер. Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных", - считает Баранова.Она отметила, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нью-йорк (город), париж, буэнос-айрес (город), общество

Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

07:54 09.02.2021
 
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Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения COVID-19, предположила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, выдвинув также идею, что ограничительные меры можно вводить точечно в связи с метеоусловиями.
Такую гипотезу она выдвинула на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира.
"На основе этой работы мы можем предположить, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год. Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный" (начальные строки стихотворения "Зимнее утро" А.С. Пушкина – ред.), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода - это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом", - сказала Баранова.
Биолог пояснила, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса.
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"В эту модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна или других ограничительных мер... Рассматривали три погодных фактора - температура, влажность и ветер. Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных", - считает Баранова.
Она отметила, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.
"Речь идет о менеджменте на уровне городов и организаций. При прогнозе погоды, который отражает благоприятные условия распространения вируса, можно перевести встречи в Zoom, отправить часть людей по домам. Причем это можно прогнозировать, то есть люди могут приготовиться", - сказала Баранова.
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Распространение коронавирусаАнча БарановаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нью-Йорк (город)ПарижБуэнос-Айрес (город)Общество
 
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