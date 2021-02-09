https://ria.ru/20210209/koronavirus-1596611125.html

Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус

Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T07:54

2021-02-09T07:54

2021-02-09T07:54

распространение коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нью-йорк (город)

париж

буэнос-айрес (город)

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Определенная погода - морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и сопровождаемая ветром - снижает скорость распространения COVID-19, предположила в беседе с РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, выдвинув также идею, что ограничительные меры можно вводить точечно в связи с метеоусловиями.Такую гипотезу она выдвинула на основе опубликованной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира.Биолог пояснила, что моделирование было проведено для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса."В эту модель были заложены данные по локальным погодным условиям, введению локдауна или других ограничительных мер... Рассматривали три погодных фактора - температура, влажность и ветер. Оказалось, что ветер играет большую роль. Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных", - считает Баранова.Она отметила, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/tunets-1596478279.html

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585218700.html

нью-йорк (город)

париж

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нью-йорк (город), париж, буэнос-айрес (город), общество