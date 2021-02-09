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На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступило более 5 тысяч заявок
На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступило более 5 тысяч заявок
На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" уже подано свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России, самому возрастному участнику 75 лет, сообщил первый заместитель РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:38
2021-02-09T15:38
алексей комиссаров
сергей кириенко
технологии
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" уже подано свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России, самому возрастному участнику 75 лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Заявки на конкурс принимаются уже две недели, на данный момент уже поступило более 5 тысяч заявок из практически всех регионов, 82 региона уже приняли участие. Такие конкурсы, конечно, в первую очередь для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас готовы активно реализовывать себя, развиваться, не боятся учиться люди самых разных возрастов", - сказал Кириенко журналистам на пресс-брифинге.Самым молодым участникам 18 лет, а самому возрастному - 75 лет. Средний возраст тех, кто уже подал заявку, от 30 до 40 лет.Как добавил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, пока больше всего заявок поступило из Москвы, на втором месте Санкт-Петербург."Также в пятерку входят Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Пока наиболее активны конкурсанты от 30 до 40 лет, таких 47%", - отметил он.По его словам, почти 15% конкурсантов в возрасте от 40 до 50.Конкурс для специалистов в цифровой сфере "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. В пресс-службе уточнили, что к участию в конкурсе приглашаются граждане старше 18 лет - специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровой среде, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Принять участие могут специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы — на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", центры управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители смогут стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 26 февраля.
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алексей комиссаров, сергей кириенко, технологии, общество

На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" поступило более 5 тысяч заявок

15:38 09.02.2021
 
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники проектов платформы "Россия - страна возможностей"
Участники проектов платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. На конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" уже подано свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России, самому возрастному участнику 75 лет, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Заявки на конкурс принимаются уже две недели, на данный момент уже поступило более 5 тысяч заявок из практически всех регионов, 82 региона уже приняли участие. Такие конкурсы, конечно, в первую очередь для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас готовы активно реализовывать себя, развиваться, не боятся учиться люди самых разных возрастов", - сказал Кириенко журналистам на пресс-брифинге.
Самым молодым участникам 18 лет, а самому возрастному - 75 лет. Средний возраст тех, кто уже подал заявку, от 30 до 40 лет.
Как добавил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, пока больше всего заявок поступило из Москвы, на втором месте Санкт-Петербург.
"Также в пятерку входят Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Пока наиболее активны конкурсанты от 30 до 40 лет, таких 47%", - отметил он.
По его словам, почти 15% конкурсантов в возрасте от 40 до 50.
Конкурс для специалистов в цифровой сфере "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. В пресс-службе уточнили, что к участию в конкурсе приглашаются граждане старше 18 лет - специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровой среде, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Принять участие могут специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы — на этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.
Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", центры управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители смогут стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" — первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.
Подать заявку на участие можно на сайте конкурса до 26 февраля.
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