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"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова
"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова
Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:25
2021-02-09T19:25
2021-02-09T19:25
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым.В комментариях многие поклонники отметили, что такая смена имиджа к лицу 53-летнему артисту. "Новый образ — благородный, статный", "Красавец", "Прям похорошели", — отметили одни.Однако нашлись и те, кто считает, что такими переменами Киркоров прибавил себе возраст. "В цвете лучше", "Постарел", "Верните прежний образ. Кошмар же", — считают другие.Среди тех, кто отреагировал на смену имиджа Киркорова, есть и его знаменитые коллеги по сцене.Появившись в таком образе на презентации второго сезона "Маски" на НТВ, певец признался, что просто перестал красить волосы.Киркоров рассказал, что седина у него появилась еще в 16 лет. Сначала он окрашивал пряди специальным спреем, но потом седой стала вся голова, и ему приходилось краситься, чтобы соответствовать сценическому образу. Сейчас, по словам артиста, он уже готов "взрослеть солидно".
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шоу-бизнес, имидж, нтв (телеканал), знаменитости, звезды, филипп киркоров
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым.
"Новый я. Седина в бороду, бес в... Ваши варианты?" — спросил певец у подписчиков.
В комментариях многие поклонники отметили, что такая смена имиджа к лицу 53-летнему артисту. "Новый образ — благородный, статный", "Красавец", "Прям похорошели", — отметили одни.
Однако нашлись и те, кто считает, что такими переменами Киркоров прибавил себе возраст. "В цвете лучше", "Постарел", "Верните прежний образ. Кошмар же", — считают другие.
Среди тех, кто отреагировал на смену имиджа Киркорова, есть и его знаменитые коллеги по сцене.
"И нисколько мы с тобой не постарели", — написал ему Игорь Крутой.
Появившись в таком образе на презентации второго сезона "Маски" на НТВ, певец признался
, что просто перестал красить волосы.
Киркоров рассказал, что седина у него появилась еще в 16 лет. Сначала он окрашивал пряди специальным спреем, но потом седой стала вся голова, и ему приходилось краситься, чтобы соответствовать сценическому образу. Сейчас, по словам артиста, он уже готов "взрослеть солидно".