https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html

"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова

"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова

Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:25

2021-02-09T19:25

2021-02-09T19:25

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нтв (телеканал)

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филипп киркоров

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым.В комментариях многие поклонники отметили, что такая смена имиджа к лицу 53-летнему артисту. "Новый образ — благородный, статный", "Красавец", "Прям похорошели", — отметили одни.Однако нашлись и те, кто считает, что такими переменами Киркоров прибавил себе возраст. "В цвете лучше", "Постарел", "Верните прежний образ. Кошмар же", — считают другие.Среди тех, кто отреагировал на смену имиджа Киркорова, есть и его знаменитые коллеги по сцене.Появившись в таком образе на презентации второго сезона "Маски" на НТВ, певец признался, что просто перестал красить волосы.Киркоров рассказал, что седина у него появилась еще в 16 лет. Сначала он окрашивал пряди специальным спреем, но потом седой стала вся голова, и ему приходилось краситься, чтобы соответствовать сценическому образу. Сейчас, по словам артиста, он уже готов "взрослеть солидно".

https://ria.ru/20210206/imidzh-1596049974.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, имидж, нтв (телеканал), знаменитости, звезды, филипп киркоров