Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html
"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова
"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова
Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:25
2021-02-09T19:25
шоу-бизнес
имидж
нтв (телеканал)
шоубиз
знаменитости
звезды
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d341bae1f1d7c3bd2cf26b4ad4fafa5.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым.В комментариях многие поклонники отметили, что такая смена имиджа к лицу 53-летнему артисту. "Новый образ — благородный, статный", "Красавец", "Прям похорошели", — отметили одни.Однако нашлись и те, кто считает, что такими переменами Киркоров прибавил себе возраст. "В цвете лучше", "Постарел", "Верните прежний образ. Кошмар же", — считают другие.Среди тех, кто отреагировал на смену имиджа Киркорова, есть и его знаменитые коллеги по сцене.Появившись в таком образе на презентации второго сезона "Маски" на НТВ, певец признался, что просто перестал красить волосы.Киркоров рассказал, что седина у него появилась еще в 16 лет. Сначала он окрашивал пряди специальным спреем, но потом седой стала вся голова, и ему приходилось краситься, чтобы соответствовать сценическому образу. Сейчас, по словам артиста, он уже готов "взрослеть солидно".
https://ria.ru/20210206/imidzh-1596049974.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587632535_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_5d4d52d09610b6f8bc71f019e6d2d90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, имидж, нтв (телеканал), знаменитости, звезды, филипп киркоров

"Седина в бороду": поклонников удивил новый образ Киркорова

19:25 09.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Филипп Киркоров удивил поклонников снимком в Instagram, на котором появляется полностью седым.

"Новый я. Седина в бороду, бес в... Ваши варианты?" — спросил певец у подписчиков.

В комментариях многие поклонники отметили, что такая смена имиджа к лицу 53-летнему артисту. "Новый образ — благородный, статный", "Красавец", "Прям похорошели", — отметили одни.
Однако нашлись и те, кто считает, что такими переменами Киркоров прибавил себе возраст. "В цвете лучше", "Постарел", "Верните прежний образ. Кошмар же", — считают другие.
Среди тех, кто отреагировал на смену имиджа Киркорова, есть и его знаменитые коллеги по сцене.
"И нисколько мы с тобой не постарели", — написал ему Игорь Крутой.
Появившись в таком образе на презентации второго сезона "Маски" на НТВ, певец признался, что просто перестал красить волосы.
Киркоров рассказал, что седина у него появилась еще в 16 лет. Сначала он окрашивал пряди специальным спреем, но потом седой стала вся голова, и ему приходилось краситься, чтобы соответствовать сценическому образу. Сейчас, по словам артиста, он уже готов "взрослеть солидно".
Скриншот видео из Instagram-аккаунта Алексея Воробьева - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 05:58Шоубиз
Удачные и провальные эксперименты звезд с цветом волос
 
ШоубизШоу-бизнесимиджНТВ (телеканал)ЗнаменитостизвездыФилипп Киркоров
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния