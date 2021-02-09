https://ria.ru/20210209/kipr-1596659555.html
На Кипре рассказали, как будут привлекать туристов
На Кипре рассказали, как будут привлекать туристов
На Кипре анонсировали схемы для привлечения иностранных гостей и развития туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает "Турпром". РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:36
2021-02-09T13:36
2021-02-09T13:36
отдых
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. На Кипре анонсировали схемы для привлечения иностранных гостей и развития туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает "Турпром".Речь в первую очередь идет об альтернативах традиционному "пляжному" отдыху, с которым на острове особых проблем не ожидают. Развивать планируют деловой, гастрономический, спортивный и другие типы туризма. "За счет реализации этих мер планируется улучшить турпродукт и привлечь больше посетителей на Кипр в низкий сезон", — говорится в сообщении ведомства.В частности, будут поощрять организации конференций и встреч на острове, субсидировать мероприятия по продвижению вина, гастрономии и местных продуктов.Также вероятна финансовая поддержка международных спортивных мероприятий на острове и программа по оказанию гостеприимства иностранным командам, клубам и ассоциациям для тренировок и подготовки.Кроме того, в планах министерства материальная помощь для сертификации услуг любительского дайвинга и поощрения для размещения круизных лайнеров.Предполагается и стимулирование создания или обновления инфраструктуры и объектов для туризма.
https://ria.ru/20210203/kipr-1595914065.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отдых, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, кипр
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
На Кипре анонсировали схемы для привлечения иностранных гостей и развития туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщает
"Турпром".
Речь в первую очередь идет об альтернативах традиционному "пляжному" отдыху, с которым на острове особых проблем не ожидают. Развивать планируют деловой, гастрономический, спортивный и другие типы туризма.
"За счет реализации этих мер планируется улучшить турпродукт и привлечь больше посетителей на Кипр в низкий сезон", — говорится в сообщении ведомства.
В частности, будут поощрять организации конференций и встреч на острове, субсидировать мероприятия по продвижению вина, гастрономии и местных продуктов.
Также вероятна финансовая поддержка международных спортивных мероприятий на острове и программа по оказанию гостеприимства иностранным командам, клубам и ассоциациям для тренировок и подготовки.
Кроме того, в планах министерства материальная помощь для сертификации услуг любительского дайвинга и поощрения для размещения круизных лайнеров.
Предполагается и стимулирование создания или обновления инфраструктуры и объектов для туризма.