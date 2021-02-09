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Актриса из сериала "Ход королевы" намекнула, будет ли продолжение
Актриса из сериала "Ход королевы" намекнула, будет ли продолжение
Исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой рассказала о возможном продолжении проекта, сообщает портал Businessworld. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T05:13
2021-02-09T05:13
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой рассказала о возможном продолжении проекта, сообщает портал Businessworld.Проект "Ход королевы" вышел на Netflix прошлой осенью. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке, лишившейся родителей. В детском приюте она начала принимать успокоительные и научилась играть в шахматы, в которых очень быстро преуспела. В сериале показан ее путь от 8 до 22 лет."Ход королевы" стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, а еще поднял спрос на шахматы в мире.
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шахматы, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, netflix, голливуд

Актриса из сериала "Ход королевы" намекнула, будет ли продолжение

05:13 09.02.2021
 
© AP Photo / Peter MorrisonАктриса Аня Тейлор-Джой
Актриса Аня Тейлор-Джой - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Peter Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой рассказала о возможном продолжении проекта, сообщает портал Businessworld.
© Wonderful Films (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
© Wonderful Films (2020)
Кадр из сериала "Ход королевы"

"Удивительно, что люди хотят увидеть второй сезон, хотя мы сами даже не обсуждали это, — призналась актриса. — Но никогда не говори "никогда" в Голливуде. Было бы интересно увидеть Бет (героиня, которую сыграла Тейлор-Джой — Прим.ред.) в роли матери. Особенно теперь, когда она больше знает о своих демонах"

Проект "Ход королевы" вышел на Netflix прошлой осенью. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке, лишившейся родителей. В детском приюте она начала принимать успокоительные и научилась играть в шахматы, в которых очень быстро преуспела. В сериале показан ее путь от 8 до 22 лет.
"Ход королевы" стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, а еще поднял спрос на шахматы в мире.
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