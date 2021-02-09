https://ria.ru/20210209/kino-1596571732.html

Актриса из сериала "Ход королевы" намекнула, будет ли продолжение

Актриса из сериала "Ход королевы" намекнула, будет ли продолжение

Исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой рассказала о возможном продолжении проекта, сообщает портал Businessworld. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T05:13

2021-02-09T05:13

2021-02-09T05:13

шахматы

культура

кино и сериалы

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знаменитости

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голливуд

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой рассказала о возможном продолжении проекта, сообщает портал Businessworld.Проект "Ход королевы" вышел на Netflix прошлой осенью. В основе шоу одноименный роман Уолтера Тевиса 1983 года о гениальной шахматистке, лишившейся родителей. В детском приюте она начала принимать успокоительные и научилась играть в шахматы, в которых очень быстро преуспела. В сериале показан ее путь от 8 до 22 лет."Ход королевы" стал самым стал самым популярным минисериалом в истории Netflix, а еще поднял спрос на шахматы в мире.

https://ria.ru/20210208/tarantino-1596237158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шахматы, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, netflix, голливуд