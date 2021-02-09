https://ria.ru/20210209/khipstery-1596614672.html

В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"

В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"

Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T08:43

2021-02-09T08:43

2021-02-09T11:29

россия

калашников (концерн)

технологии

безопасность

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Одна из задач такой разработки, добавил Тарасов, — привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них. Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, добавить функцию видеозаписи.Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".

https://ria.ru/20210208/karabin-1596450364.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калашников (концерн), технологии, безопасность, общество