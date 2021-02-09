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В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"
В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"
Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:43
2021-02-09T08:43
2021-02-09T11:29
россия
калашников (концерн)
технологии
безопасность
общество
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Одна из задач такой разработки, добавил Тарасов, — привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них. Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, добавить функцию видеозаписи.Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".
https://ria.ru/20210208/karabin-1596450364.html
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россия, калашников (концерн), технологии, безопасность, общество