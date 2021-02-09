Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/khipstery-1596614672.html
В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"
В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"
Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T08:43
2021-02-09T11:29
россия
калашников (концерн)
технологии
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596640609_0:514:2716:2041_1920x0_80_0_0_8bf34a40a166db44c6f7717b88af94b0.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Одна из задач такой разработки, добавил Тарасов, — привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них. Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, добавить функцию видеозаписи.Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".
https://ria.ru/20210208/karabin-1596450364.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596640609_0:12:2716:2048_1920x0_80_0_0_072268acfbac6d29f98c8baafccae808.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калашников (концерн), технологии, безопасность, общество

В "Калашникове" рассказали об оружии "для хипстеров"

08:43 09.02.2021 (обновлено: 11:29 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСмарт-ружье МР-155 Ultima 12
Смарт-ружье МР-155 Ultima 12 - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Смарт-ружье МР-155 Ultima, способное синхронизироваться с мобильными устройствами, может заинтересовать "хипстеров, поколение Z", рассказал РБК гендиректор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов.
По его словам, это ружье даже позволит обучить стреляющего. Одна из задач такой разработки, добавил Тарасов, — привлечь тех, кто "родился с гаджетами" и не представляет себя без них.
Так, ружье можно оснастить счетчиком выстрелов и компасом, добавить функцию видеозаписи.

"Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z", — рассказал гендиректор.

Компания намерена развивать линейку смарт-ружья.
Впервые МР-155 Ultima представили на форуме "Армия-2020".
Гладкоствольный карабин под патрон 366 ТКМсо сверловкой парадокс и длиной ствола 341 мм - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 09:07Новое оружие России
"Калашников" начал продажу нового гладкоствольного карабина TG2
 
РоссияКалашников (концерн)ТехнологииБезопасностьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния