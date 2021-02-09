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Премьер Греции объявил жесткий карантин в Аттике
Премьер Греции объявил жесткий карантин в Аттике
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакиса в телеобращении к гражданам объявил о введении в Аттике жесткого карантина с 11 по 28 февраля в связи с ухудшением... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:01
2021-02-09T21:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
аттика
здоровье - общество
греция
в мире
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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакиса в телеобращении к гражданам объявил о введении в Аттике жесткого карантина с 11 по 28 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.Решение принято по рекомендации комитета экспертов. Телеобращение передавало государственное телевидение ERT.Мицотакис сообщил, что он хотел лично огласить предложения экспертной комиссии по новым мерам и объяснить причины, которые к ним привели."С момента начала пандемии прошел почти год. Греция вместе с несколькими северными европейскими странами до сих пор эффективно противостояла третьей волне короновируса. Об этом говорят официальные европейские данные, которые выводят нашу страну на 23-е место по потерям среди 27", - сказал премьер."Однако мы знаем, что атаки коронавируса могут происходить внезапно и в геометрической прогрессии. Как огонь, который распространяется быстро и разрушительно. Посмотрите, что произошло в Португалии. Поэтому перед лицом потенциального явления мы выбрали регулярный пересмотр и гибкую адаптацию мер в зависимости от реальной ситуации", - сказал он.По его словам, открытие рынка на две недели дало вдохнуть экономике.По его словам, теперь надо защищаться "от последней атаки вируса перед окончательной победой вакцинации"."Завтра мы выиграем утраченные позиции, если сегодня преодолеем последние препятствия без потерь. Мы знаем, что с апреля нам станет намного лучше. Но теперь мы должны предотвратить опасность! Поэтому, основываясь на новых данных, я беру на себя ответственность за дополнительные меры по охране общественного здоровья."Таким образом, с четверга, 11 февраля, до 28 февраля в Аттике будут усилены ограничительные меры. Это означает, что вся розничная торговля будет закрыта, образование всех уровней будут проходить удаленно. Новые меры будут уточнены завтра ответственными лицами", - сказал Мицотакис.Он заявил, что надо дать время системе здравоохранения, поскольку вакцинация будет проходить быстро.Мицотакис добавил, что знает, что все это значит для экономики, и отметил, что государство будет продолжать поддерживать домохозяйства и бизнес. Мицотакис сказал, что чувствует усталость общества, его раздражительность."Сограждане, я снова призываю вас оставаться едиными и со всей зрелостью откликнуться на то, что требует от нас сама жизнь: защитить себя и своих близких. Тем более что солнце вакцины освещает сейчас будущий день", - сказал Мицотакис.По его словам, Греция одна из первых в Европе по темпам вакцинации и ближайшем будущем поставки вакцин будут быстро расти."Не скрою: в ближайшие два месяца ограничительный клапан может открываться и закрываться в зависимости от уровней тревоги. От нас зависит, что будет происходить каждый раз. Но это также последняя миля к свободе. У государства есть план, чтобы к концу весны наиболее уязвимые греки были защищены. Цель - встретить этот момент процветающими и сильными", - сказал Мицотакис.
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, аттика, здоровье - общество, греция, в мире

Премьер Греции объявил жесткий карантин в Аттике

21:01 09.02.2021 (обновлено: 21:15 09.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба премьер-министра ГрецииПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции
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АФИНЫ, 9 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакиса в телеобращении к гражданам объявил о введении в Аттике жесткого карантина с 11 по 28 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Решение принято по рекомендации комитета экспертов. Телеобращение передавало государственное телевидение ERT.
Мицотакис сообщил, что он хотел лично огласить предложения экспертной комиссии по новым мерам и объяснить причины, которые к ним привели.
"С момента начала пандемии прошел почти год. Греция вместе с несколькими северными европейскими странами до сих пор эффективно противостояла третьей волне короновируса. Об этом говорят официальные европейские данные, которые выводят нашу страну на 23-е место по потерям среди 27", - сказал премьер.
"Однако мы знаем, что атаки коронавируса могут происходить внезапно и в геометрической прогрессии. Как огонь, который распространяется быстро и разрушительно. Посмотрите, что произошло в Португалии. Поэтому перед лицом потенциального явления мы выбрали регулярный пересмотр и гибкую адаптацию мер в зависимости от реальной ситуации", - сказал он.
По его словам, открытие рынка на две недели дало вдохнуть экономике.

"Однако сегодня опасность вновь появляется. Не в виде тысяч заболевших и смертей, как в других странах Европы. Но с двумя фактами, которые нас сильно беспокоят. С одной стороны, рост госпитализаций в Аттике, где медицинские учреждения постепенно заполняются. И, с другой стороны, мутации вируса, которые, кажется, ускоряют его передачу. Мы могли бы подождать еще несколько дней, но колокол звонит, и мы научились работать так, чтобы предотвратить проблему, а не следовать за ней, чтобы спасти жизни", - заявил Мицотакис.

По его словам, теперь надо защищаться "от последней атаки вируса перед окончательной победой вакцинации".
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"Завтра мы выиграем утраченные позиции, если сегодня преодолеем последние препятствия без потерь. Мы знаем, что с апреля нам станет намного лучше. Но теперь мы должны предотвратить опасность! Поэтому, основываясь на новых данных, я беру на себя ответственность за дополнительные меры по охране общественного здоровья.
"Таким образом, с четверга, 11 февраля, до 28 февраля в Аттике будут усилены ограничительные меры. Это означает, что вся розничная торговля будет закрыта, образование всех уровней будут проходить удаленно. Новые меры будут уточнены завтра ответственными лицами", - сказал Мицотакис.
Он заявил, что надо дать время системе здравоохранения, поскольку вакцинация будет проходить быстро.
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Мицотакис добавил, что знает, что все это значит для экономики, и отметил, что государство будет продолжать поддерживать домохозяйства и бизнес. Мицотакис сказал, что чувствует усталость общества, его раздражительность.
"Сограждане, я снова призываю вас оставаться едиными и со всей зрелостью откликнуться на то, что требует от нас сама жизнь: защитить себя и своих близких. Тем более что солнце вакцины освещает сейчас будущий день", - сказал Мицотакис.
По его словам, Греция одна из первых в Европе по темпам вакцинации и ближайшем будущем поставки вакцин будут быстро расти.
"Не скрою: в ближайшие два месяца ограничительный клапан может открываться и закрываться в зависимости от уровней тревоги. От нас зависит, что будет происходить каждый раз. Но это также последняя миля к свободе. У государства есть план, чтобы к концу весны наиболее уязвимые греки были защищены. Цель - встретить этот момент процветающими и сильными", - сказал Мицотакис.
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