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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210209/kachkanar-1596672893.html
Буддисты покинули монастырь на горе Качканар
Буддисты покинули монастырь на горе Качканар
Буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает на четыре дня в неделю монастырь "Шедруб Линг" около города... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:06
2021-02-09T14:06
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
качканар
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает на четыре дня в неделю монастырь "Шедруб Линг" около города Качканар, где в это время проходят взрывные работы на Собственно-Качканарском месторождении, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько."Со вчерашнего дня буддийская община выполнила свои обещания по соглашению, что она должна была сделать еще в ноябре. Они на четыре дня, с понедельника по четверг, передали весь комплекс зданий под охрану службы безопасности "Евраза", что и было прописано", - сказал он.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным.Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины. Однако 2 февраля буддисты сообщили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа". Также в буддийской общине опровергли слухи о скором сносе монастыря, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.
https://ria.ru/20210205/ural-1596221912.html
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новости - религия и мировоззрение, свердловская область, качканар

Буддисты покинули монастырь на горе Качканар

14:06 09.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБуддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает на четыре дня в неделю монастырь "Шедруб Линг" около города Качканар, где в это время проходят взрывные работы на Собственно-Качканарском месторождении, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
"Со вчерашнего дня буддийская община выполнила свои обещания по соглашению, что она должна была сделать еще в ноябре. Они на четыре дня, с понедельника по четверг, передали весь комплекс зданий под охрану службы безопасности "Евраза", что и было прописано", - сказал он.
Буддийский храм. Архив - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:55Религия и мировоззрение
Буддийская община опровергла слухи о сносе монастыря на Урале
Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным.
Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины. Однако 2 февраля буддисты сообщили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа". Также в буддийской общине опровергли слухи о скором сносе монастыря, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.
Буддийский монастырь Шад Тчуп Линг на горе Качканар - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 18:15Религия и мировоззрение
Буддисты покинут монастырь на горе Качканар
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьКачканар
 
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