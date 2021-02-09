https://ria.ru/20210209/kachkanar-1596672893.html

Буддисты покинули монастырь на горе Качканар

Буддисты покинули монастырь на горе Качканар

Буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает на четыре дня в неделю монастырь "Шедруб Линг" около города... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:06

2021-02-09T14:06

2021-02-09T14:06

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

свердловская область

качканар

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Буддийская община выполнила свою часть соглашения с властями Свердловской области и теперь покидает на четыре дня в неделю монастырь "Шедруб Линг" около города Качканар, где в это время проходят взрывные работы на Собственно-Качканарском месторождении, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько."Со вчерашнего дня буддийская община выполнила свои обещания по соглашению, что она должна была сделать еще в ноябре. Они на четыре дня, с понедельника по четверг, передали весь комплекс зданий под охрану службы безопасности "Евраза", что и было прописано", - сказал он.Ранее у компании Evraz возникли сложности при подготовке к освоению Собственно-Качканарского месторождения из-за того, что в зоне взрывных работ расположен буддийский монастырь "Шедруб Линг", жители которого не хотели переезжать. В сентябре стало известно, что компания Evraz приступила к горным работам на месторождении. Позже Сергей Бидонько сообщил, что ситуация с буддийским монастырем практически урегулирована, паломники смогут посещать монастырь по выходным.Сами представители буддийской общины заявляли, что оставляют на горе добровольцев-дежурных, охраняющих имущество общины. Однако 2 февраля буддисты сообщили, что 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе, и с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной "Евраз КГОКа". Также в буддийской общине опровергли слухи о скором сносе монастыря, признав в то же время, что подобная угроза "до сих пор существует" и сохраняется опасность повреждения строений религиозного объекта вандалами.

https://ria.ru/20210205/ural-1596221912.html

https://ria.ru/20210202/kachkanar-1595728358.html

свердловская область

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новости - религия и мировоззрение, свердловская область, качканар