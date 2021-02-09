https://ria.ru/20210209/issledovaniya-1596677439.html

Азербайджан разрешил исследование комбинации "Спутника V" AstraZeneca

Азербайджан разрешил исследование комбинации "Спутника V" AstraZeneca

Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca, - они начнутся до конца РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:32

2021-02-09T14:32

2021-02-09T14:34

алексей репик

кирилл дмитриев

р-фарм

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Азербайджан выдал разрешение на проведение исследования комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca, - они начнутся до конца февраля, всего программа исследований продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля", - заявили в РФПИ.Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это первое в мире исследование комбинации вакцин.Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия и использовать самые передовые решения. "Публикация в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet продемонстрировала, что "Спутник V" обладает эффективностью в 91,6% и является одной из всего лишь трех в мире вакцин с эффективностью свыше 90%. Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов", - цитирует его фонд."Р-Фарм" не первый год активно работает в Азербайджанской Республике, в 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля - Артлегиа и Коронавир. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление", - приводит фонд слова председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика.

https://ria.ru/20210209/sputnikv-1596655459.html

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алексей репик, кирилл дмитриев, р-фарм, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , азербайджан, в мире