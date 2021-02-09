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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/ispaniya-1596736864.html
Число случаев COVID-19 в Испании превысило три миллиона
Число случаев COVID-19 в Испании превысило три миллиона
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Испании c начала эпидемии составило 3 005 487, свидетельствуют данные министерства здравоохранения. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T20:08
2021-02-09T20:19
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
испания
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МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Испании c начала эпидемии составило 3 005 487, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.За последние две недели количество выявленных случаев достигло почти 300 тысяч (630 на 100 тысяч населения, на пике третьей волны заражений, 27 января, этот показатель был 899). За последнюю неделю были выявлены почти 110 тысяч случаев. Количество заражений во вторник увеличилось на 16,4 тысячи по сравнению с данными за понедельник.Число смертей по сравнению с данными за понедельник увеличилось на 766. С начала эпидемии только по официальным данным минздрава жертвами COVID-19 стали более 63 тысяч человек, из них за неделю – 1698.
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коронавирус covid-19, в мире, испания

Число случаев COVID-19 в Испании превысило три миллиона

20:08 09.02.2021 (обновлено: 20:19 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Елена ШестернинаСнегопад в Мадриде
Снегопад в Мадриде - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МАДРИД, 9 фев – РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Испании c начала эпидемии составило 3 005 487, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.
За последние две недели количество выявленных случаев достигло почти 300 тысяч (630 на 100 тысяч населения, на пике третьей волны заражений, 27 января, этот показатель был 899). За последнюю неделю были выявлены почти 110 тысяч случаев. Количество заражений во вторник увеличилось на 16,4 тысячи по сравнению с данными за понедельник.
Число смертей по сравнению с данными за понедельник увеличилось на 766. С начала эпидемии только по официальным данным минздрава жертвами COVID-19 стали более 63 тысяч человек, из них за неделю – 1698.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреИспания
 
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