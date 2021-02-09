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В России продлили упрощенный порядок установления инвалидности
В России продлили упрощенный порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T09:36
2021-02-09T09:36
2021-02-09T10:39
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.Временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.В пресс-службе кабмина уточнили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы."Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения", - отметили в кабмине.Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.Он поручил министерству труда и социальной защиты РФ проработать этот вопрос.
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владимир путин, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.
Временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.
"Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина уточнили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.
"Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения", - отметили в кабмине.
Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина
отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.
"Ситуация с коронавирусом показала, что упрощенный порядок востребован людьми. Он гораздо удобнее, отнимает меньше времени. Пока мы продлеваем его до 1 октября. За это время должны быть созданы все условия, чтобы и после окончания действия временного порядка большинство граждан могли устанавливать или продлевать инвалидность без их личного присутствия", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами во вторник.
Он поручил министерству труда и социальной защиты РФ проработать этот вопрос.