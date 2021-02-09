https://ria.ru/20210209/invalidnost-1596618761.html

В России продлили упрощенный порядок установления инвалидности

В России продлили упрощенный порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T09:36

2021-02-09T09:36

2021-02-09T10:39

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности до 1 октября, сообщает пресс-служба кабмина.Временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.В пресс-службе кабмина уточнили, что временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы."Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения", - отметили в кабмине.Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований.Он поручил министерству труда и социальной защиты РФ проработать этот вопрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/pensiya-1593257544.html

https://sn.ria.ru/20201216/invalidy-1589479503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, михаил мишустин, общество