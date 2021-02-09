https://ria.ru/20210209/indiya-1596678395.html

Индия сообщила об открытии "воздушного пузыря" с Россией

Индия сообщила об открытии "воздушного пузыря" с Россией

Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией в рамках "воздушного пузыря", однако въезд в эту страну туристов пока не разрешен, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:30

2021-02-09T15:30

2021-02-09T15:30

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Индия с 12 февраля возобновляет авиасообщение с Россией в рамках "воздушного пузыря", однако въезд в эту страну туристов пока не разрешен, сообщили в министерстве гражданской авиации.Международные и внутренние пассажирские полеты в Индии были приостановлены с конца марта прошлого года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. Разрешение выдавалось лишь для грузовых рейсов, для медицинской эвакуации и специальных — по вывозу застрявших за границей индийцев. В середине июля министерство авиации страны запустило программу "воздушных пузырей" — полетов в рамках соглашений между двумя странами (их сейчас 25). Авиакомпании этих государств могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил и ограничений. Также министерство опубликовало перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этими полетами. В частности, из Индии в Россию могут вылететь застрявшие там граждане РФ, любой гражданин Индии, Непала или Бутана, имеющий действительную визу в РФ, и моряки, которые намерены трудиться в нашей стране.Из России в Индию могут вылететь граждане Индии, Непала или Бутана, все иностранные держатели карт граждан Индии и лица индийского происхождения, имеющие паспорта любой страны, моряки. А также граждане России, намеревающиеся посетить Индию с любой целью (в том числе их иждивенцы по соответствующей визе), за исключением лиц, имеющих туристическую визу.В конце января Россия сообщило о возобновлении авиасообщения с Индией и снятии ограничения для граждан этой страны на въезд.

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

https://ria.ru/20210127/indiya-1594770758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, непал, бутан, индия