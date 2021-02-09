https://ria.ru/20210209/impichment-1596742990.html
В сенате проходят слушания по импичменту Трампа
В сенате проходят слушания по импичменту Трампа
В сенате США дали старт слушаниям по процедуре импичмента экс-президента Дональда Трампа. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T21:07
2021-02-09T21:07
2021-02-09T23:50
второй импичмент дональду трампу
капитолий
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. В сенате США дали старт слушаниям по процедуре импичмента экс-президента Дональда Трампа.Заседание началось с дебатов, конституционно ли в принципе рассматривать этот вопрос после ухода главы государства со своего поста. Как поясняли РИА Новости эксперты по американскому конституционному праву, в основном законе нет конкретики на этот счет.Решение, по сути, остается за парламентариями, и располагающие большинством демократы продавливают свою позицию.Член палаты представителей Джейми Раскин, представляющий сторону обвинения, продемонстрировал календарь четырех лет правления Трампа. По словам политика, все это время экс-президент мог подпадать под импичмент, и для cобытий января 2021 года исключений быть не может.После этого участникам заседания показали видеоролик продолжительностью более десяти минут. В нем обвинение увязывает призыв Трампа идти к Капитолию с начавшимися беспорядками.Защитник Трампа на процессе адвокат Брюс Кастор осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января. Он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему полицейскому.Также Кастор некоторое время хвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. По его словам, люди ожидают, что сенаторы будут поступать не как велят эмоции или навязывают СМИ, а как правильно.На обсуждение конституционности импичмента отведено четыре часа, после чего члены сената проголосуют.В случае положительного решения процесс продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы обсудят, можно ли считать подстрекательством к мятежу действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий. Каждой из сторон будет дано до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла Трампу импичмент.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.
https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Алексей Богдановский о том, можно ли объявить импичмент Трампу задним числом
Трампу собираются объявить импичмент задним числом, но насчёт того, насколько это соответствует конституции, единого мнения нет. Подробности - в нашем канале РИА Новости: США (https://t.me/rianovostiAmerica).
2021-02-09T21:07
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости.
В сенате США
дали старт слушаниям по процедуре импичмента экс-президента Дональда Трампа
.
Заседание началось с дебатов, конституционно ли в принципе рассматривать этот вопрос после ухода главы государства со своего поста. Как поясняли РИА Новости эксперты по американскому конституционному праву, в основном законе нет конкретики на этот счет.
Решение, по сути, остается за парламентариями, и располагающие большинством демократы продавливают свою позицию.
Член палаты представителей Джейми Раскин, представляющий сторону обвинения, продемонстрировал календарь четырех лет правления Трампа. По словам политика, все это время экс-президент мог подпадать под импичмент, и для cобытий января 2021 года исключений быть не может.
После этого участникам заседания показали видеоролик продолжительностью более десяти минут. В нем обвинение увязывает призыв Трампа идти к Капитолию
с начавшимися беспорядками.
Защитник Трампа на процессе адвокат Брюс Кастор осудил насилие, учиненное участниками штурма Капитолия 6 января. Он также заявил, что, как и многие другие, скорбит по погибшему полицейскому.
"Вы никогда не услышите ничего другого от людей, представляющих президента Трампа, кроме как то, что произошедшее 6 января, и штурм, и захват Капитолия, должны быть осуждены самым решительным образом, а ответственные за это люди должны быть преданы суду в полной мере, дозволенной законом", — добавил юрист.
Также Кастор некоторое время хвалил сенаторов, превознося веру в них избирателей и гордость людей за своих избранников. По его словам, люди ожидают, что сенаторы будут поступать не как велят эмоции или навязывают СМИ, а как правильно.
На обсуждение конституционности импичмента отведено четыре часа, после чего члены сената проголосуют.
В случае положительного решения процесс продолжится на следующий день, и дело начнут рассматривать по существу. Сенаторы обсудят, можно ли считать подстрекательством к мятежу действия экс-президента на митинге, после которого толпа взяла штурмом Капитолий. Каждой из сторон будет дано до 16 часов на изложение своих доводов. После этого сенаторы, которым отведена роль присяжных, проголосуют по вопросу об импичменте.
Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла Трампу импичмент.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне
. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.