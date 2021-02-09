https://ria.ru/20210209/impichment-1596674949.html

Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента

Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:16

2021-02-09T14:16

2021-02-09T14:16

захват капитолия в вашингтоне

чак шумер

митч макконнелл

дональд трамп

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сша

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщает издание Hill.Ранее Шон отправил письмо лидеру демократического большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу в сенате, в котором отметил, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени). Тогда представитель Шумера Джастин Гудмэн заявил, что просьба будет удовлетворена.Адвокат направил в понедельник еще одно письмо, отозвав свою просьбу и выразив опасения, что по его вине процесс затянется.При этом адвокат отметил, что не будет присутствовать на процессе в субботу.Палата представителей ранее объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве толпы, захватившей здание конгресса 6 января. Сенат намерен рассмотреть импичмент Трампу задним числом на следующей неделе.

https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html

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чак шумер, митч макконнелл, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире