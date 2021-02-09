Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210209/impichment-1596674949.html
Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента
Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента
Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:16
2021-02-09T14:16
захват капитолия в вашингтоне
чак шумер
митч макконнелл
дональд трамп
конгресс сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_1e9bf937976f8c6f4d6cd6d3cad47e36.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщает издание Hill.Ранее Шон отправил письмо лидеру демократического большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу в сенате, в котором отметил, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени). Тогда представитель Шумера Джастин Гудмэн заявил, что просьба будет удовлетворена.Адвокат направил в понедельник еще одно письмо, отозвав свою просьбу и выразив опасения, что по его вине процесс затянется.При этом адвокат отметил, что не будет присутствовать на процессе в субботу.Палата представителей ранее объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве толпы, захватившей здание конгресса 6 января. Сенат намерен рассмотреть импичмент Трампу задним числом на следующей неделе.
https://ria.ru/20210207/uscherb-1596369003.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947687_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_7b8a5eac6ef9eaad74da6358077c6ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чак шумер, митч макконнелл, дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента

14:16 09.02.2021
 
© REUTERS / Cheriss MayДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© REUTERS / Cheriss May
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщает издание Hill.
Ранее Шон отправил письмо лидеру демократического большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу в сенате, в котором отметил, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени). Тогда представитель Шумера Джастин Гудмэн заявил, что просьба будет удовлетворена.
Адвокат направил в понедельник еще одно письмо, отозвав свою просьбу и выразив опасения, что по его вине процесс затянется.

"Таким образом вы бы потеряли вечер пятницы и всю субботу, когда вы изначально намеревались вести процесс. Я очень благодарен за ваше решение, но я все же обеспокоен задержкой в ходе процесса, который, по моему мнению, очень важно довести до конца для всех затронутых лиц и для всей страны... Сегодня я пишу, чтобы отозвать свою просьбу, и процесс продолжился так же, как это было запланировано до неё", - написал Шон.

При этом адвокат отметил, что не будет присутствовать на процессе в субботу.
Палата представителей ранее объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве толпы, захватившей здание конгресса 6 января. Сенат намерен рассмотреть импичмент Трампу задним числом на следующей неделе.
Сотрудники Национальной гвардии, полиции и ФБР на контрольно-пропускном пункте возле здания Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 10:46Выборы президента США — 2020
В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия
 
Захват Капитолия в ВашингтонеЧак ШумерМитч МакконнеллДональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния