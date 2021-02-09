Адвокат Трампа отозвал просьбу о приостановке процесса импичмента
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон отозвал просьбу о приостановке процесса по импичменту с вечера пятницы по воскресенье из-за необходимости соблюдать шаббат, сообщает издание Hill.
Ранее Шон отправил письмо лидеру демократического большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу в сенате, в котором отметил, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в пятницу. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени). Тогда представитель Шумера Джастин Гудмэн заявил, что просьба будет удовлетворена.
Адвокат направил в понедельник еще одно письмо, отозвав свою просьбу и выразив опасения, что по его вине процесс затянется.
"Таким образом вы бы потеряли вечер пятницы и всю субботу, когда вы изначально намеревались вести процесс. Я очень благодарен за ваше решение, но я все же обеспокоен задержкой в ходе процесса, который, по моему мнению, очень важно довести до конца для всех затронутых лиц и для всей страны... Сегодня я пишу, чтобы отозвать свою просьбу, и процесс продолжился так же, как это было запланировано до неё", - написал Шон.
При этом адвокат отметил, что не будет присутствовать на процессе в субботу.
Палата представителей ранее объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве толпы, захватившей здание конгресса 6 января. Сенат намерен рассмотреть импичмент Трампу задним числом на следующей неделе.