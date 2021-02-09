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На госуслугах появится около 170 новых сервисов
На госуслугах появится около 170 новых сервисов
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году в дополнение к уже запущенным более 400 сервисам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:28
2021-02-09T11:28
2021-02-09T12:10
россия
дмитрий чернышенко
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году в дополнение к уже запущенным более 400 сервисам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-брифинге, посвященном старту нового конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".
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россия, дмитрий чернышенко, госуслуги, технологии