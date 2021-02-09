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Госдума приняла закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
Госдума приняла закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:34
2021-02-09T14:34
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.Проект закона был внесен в Госдуму правительством России. Как уточняется, сейчас законодательством РФ не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.Законом предусмотрено, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в Российской Федерации. Согласно закону, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов.Одновременно закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории РФ.Закон также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

14:34 09.02.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о выдаче лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, временных удостоверений личности.
Проект закона был внесен в Госдуму правительством России. Как уточняется, сейчас законодательством РФ не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности.
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Законом предусмотрено, что временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается на основании заключения об установлении личности такого лица и удостоверяет личность его владельца в Российской Федерации. Согласно закону, работать лица без гражданства, у которых есть временное удостоверение личности, смогут без оформления разрешительных документов.
Одновременно закон включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, в случае отмены соответствующих решений, прекращения процедуры реадмиссии, а также признания лиц беженцами либо предоставления им временного убежища на территории РФ.
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Закон также предусматривает постановку на учет по месту пребывания лиц с временным удостоверением по истечении семи рабочих дней с даты получения документа. Так как выдача временного удостоверения личности дает лицу без гражданства возможность находиться в РФ, закон предусматривает приостановку ранее принятых в отношении него решений о неразрешении въезда в Россию или решения о нежелательности пребывания или проживания в РФ.
Временное удостоверение будет выдаваться на 10 лет. В случае истечения срока действия временного удостоверения, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения либо непригодности временного удостоверения для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении записях ранее выданное временное удостоверение подлежит замене.
Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия лицо без гражданства будет обязано обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о замене временного удостоверения, а при наличии условий, при которых временное удостоверение подлежит замене, в течение 30 дней со дня их наступления.
 
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