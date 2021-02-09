Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/golodovka-1596698308.html
Осужденный бизнесмен Пономарев объявил голодовку
Осужденный бизнесмен Пономарев объявил голодовку
Приговоренный к 10 годам колонии бизнесмен Константин Пономарев, известный по многолетней тяжбе с IKEA, объявил голодовку и направил письма в суды, полицию и... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:16
2021-02-09T16:16
онк
константин пономарев
ikea international group
московская область (подмосковье)
кубаньэнерго
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_f74899539f210e27e32c6d643d7d2ada.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Приговоренный к 10 годам колонии бизнесмен Константин Пономарев, известный по многолетней тяжбе с IKEA, объявил голодовку и направил письма в суды, полицию и прокуратуру с просьбой отправить его на лечение в стационар, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.Осужденный заявил, что имеющиеся у него заболевания входят в перечень препятствующих отбыванию наказания, а в связи с постоянно повышенным артериальным давлением (до 200/130) ему необходима госпитализация.В письмах, направленных вчера в Верховный суд, Мособлсуд, Солнечногорский суд, в прокуратуру и МВД города, а также в ОНК, Пономарев просит принять меры для сохранения своей жизни и здоровья и госпитализировать его в специализированный стационар, пояснил Постанюк.В декабре Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к 10 годам и 2 месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более 10 лет, касается непосредственно хищений.
https://ria.ru/20210126/ponomarev-1594716145.html
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_abf55d399f8dc35ae0e59a9278fdd42b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онк, константин пономарев, ikea international group, московская область (подмосковье), кубаньэнерго, санкт-петербург, происшествия

Осужденный бизнесмен Пономарев объявил голодовку

16:16 09.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Приговоренный к 10 годам колонии бизнесмен Константин Пономарев, известный по многолетней тяжбе с IKEA, объявил голодовку и направил письма в суды, полицию и прокуратуру с просьбой отправить его на лечение в стационар, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

"В связи с тем, что систематически нарушается мое право на защиту, в том числе на ознакомление с протоколом судебного заседания, материалами дела... мною принято вынужденное решение о голодовке", - говорится в письме Пономарева, копия которого имеется в распоряжении агентства.

Осужденный заявил, что имеющиеся у него заболевания входят в перечень препятствующих отбыванию наказания, а в связи с постоянно повышенным артериальным давлением (до 200/130) ему необходима госпитализация.
В письмах, направленных вчера в Верховный суд, Мособлсуд, Солнечногорский суд, в прокуратуру и МВД города, а также в ОНК, Пономарев просит принять меры для сохранения своей жизни и здоровья и госпитализировать его в специализированный стационар, пояснил Постанюк.
Здание европейского суда по правам человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 23:35
ЕСПЧ признал незаконным продление ареста бизнесмену Пономареву
В декабре Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к 10 годам и 2 месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более 10 лет, касается непосредственно хищений.
 
ОНККонстантин ПономаревIKEA International GroupМосковская область (Подмосковье)КубаньэнергоСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния