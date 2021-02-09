Осужденный бизнесмен Пономарев объявил голодовку
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Приговоренный к 10 годам колонии бизнесмен Константин Пономарев, известный по многолетней тяжбе с IKEA, объявил голодовку и направил письма в суды, полицию и прокуратуру с просьбой отправить его на лечение в стационар, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"В связи с тем, что систематически нарушается мое право на защиту, в том числе на ознакомление с протоколом судебного заседания, материалами дела... мною принято вынужденное решение о голодовке", - говорится в письме Пономарева, копия которого имеется в распоряжении агентства.
Осужденный заявил, что имеющиеся у него заболевания входят в перечень препятствующих отбыванию наказания, а в связи с постоянно повышенным артериальным давлением (до 200/130) ему необходима госпитализация.
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В декабре Солнечногорский суд Московской области приговорил Пономарева к 10 годам и 2 месяцам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиарда у "Кубаньэнерго" за якобы неоплаченную поставку генераторов во время энергетической блокады Крыма.
Пономарев стал известен благодаря тому, что вел с IKEA многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил 9,8 миллиарда рублей, однако затем эти решения были отменены.
Впоследствии его самого уличили в махинациях: в июле 2019-го он получил восемь лет колонии за сфабрикованные судебные решения, которые использовал в спорах с IKEA и другими крупными компаниями для собственного обогащения. Новое уголовное дело, по которому он получил более 10 лет, касается непосредственно хищений.