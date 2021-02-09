https://ria.ru/20210209/gaz-1596679982.html
"Газпром" сообщил, что Калининградская область полностью обеспечена газом
"Газпром" сообщил, что Калининградская область полностью обеспечена газом
Потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:41
2021-02-09T14:41
2021-02-09T14:41
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости/Прайм. Потребности Калининградской области после приостановки транзита российского газа через Литву полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".Ранее во вторник литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid заявил, что транзит российского газа через Литву в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома". Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву и Белоруссию. Причины приостановки транзита не уточнялись.Между "Газпромом" и литовской АВ Amber Grid действует договор от 2015 года на транзит российского газа через Литву в Калининградскую область. Документ подписан на 10 лет и предусматривает транзит газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год. Газ поставляется по магистральному трубопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград.
https://ria.ru/20210117/tranzit-1593265157.html
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россия, газпром, калининград, природный газ, экономика