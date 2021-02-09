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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/ekonomika-1596710493.html
МВФ отметил действия российских властей во время кризиса из-за пандемии
МВФ отметил действия российских властей во время кризиса из-за пандемии
Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил действия российского руководства по устранению экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается в РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T17:33
2021-02-09T19:11
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил действия российского руководства по устранению экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается в докладе организации.В документе отмечается, что российская экономика, которая в прошлом году сократилась на 3,1 процента, оказалась устойчивее других развивающихся экономик. При этом в фонде признали ошибочность собственных прогнозов, согласно которым ВВП России должен был снизиться на 3,6 процента. "Квартальная разбивка пока недоступна. Хорошие данные по промышленному производству за декабрь, особенно в обрабатывающей промышленности, предполагают, что в четвертом квартале экономика могла не снизиться, в отличие от прогнозов фонда", — добавляет МВФ.В своем докладе фонд также приводит прогнозы по экономике России на ближайшие годы, которые остались неизменными по сравнению с опубликованными в конце января. Так, в МВФ ожидают роста российского ВВП на три процента в 2021 году и на 3,9 процента в 2022 году."Ожидается, что текущее восстановление ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии утихнет, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а сокращение добычи нефти будет постепенно ослабевать в соответствии с соглашением ОПЕК+", — говорится в документе.В то же время фонд отмечает неопределенность перспектив российской экономики в том числе из-за риска сопутствующих эффектов от жестких мер против коронавируса в странах, которые являются ключевыми торговыми партнерами. Геополитические риски также омрачают перспективы экономики России, считает фонд.Ключевым фактором в ближайшее время, по мнению авторов доклада, станет внедрение вакцины в странах-партнерах. В документе отмечается, что распространение эффективных препаратов против коронавируса может способствовать более быстрому восстановлению мировой экономики.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мвф, опек, в мире

МВФ отметил действия российских властей во время кризиса из-за пандемии

17:33 09.02.2021 (обновлено: 19:11 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил действия российского руководства по устранению экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается в докладе организации.
В документе отмечается, что российская экономика, которая в прошлом году сократилась на 3,1 процента, оказалась устойчивее других развивающихся экономик. При этом в фонде признали ошибочность собственных прогнозов, согласно которым ВВП России должен был снизиться на 3,6 процента.
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"Квартальная разбивка пока недоступна. Хорошие данные по промышленному производству за декабрь, особенно в обрабатывающей промышленности, предполагают, что в четвертом квартале экономика могла не снизиться, в отличие от прогнозов фонда", — добавляет МВФ.
В своем докладе фонд также приводит прогнозы по экономике России на ближайшие годы, которые остались неизменными по сравнению с опубликованными в конце января. Так, в МВФ ожидают роста российского ВВП на три процента в 2021 году и на 3,9 процента в 2022 году.
"Ожидается, что текущее восстановление ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии утихнет, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а сокращение добычи нефти будет постепенно ослабевать в соответствии с соглашением ОПЕК+", — говорится в документе.
В то же время фонд отмечает неопределенность перспектив российской экономики в том числе из-за риска сопутствующих эффектов от жестких мер против коронавируса в странах, которые являются ключевыми торговыми партнерами. Геополитические риски также омрачают перспективы экономики России, считает фонд.
Ключевым фактором в ближайшее время, по мнению авторов доклада, станет внедрение вакцины в странах-партнерах. В документе отмечается, что распространение эффективных препаратов против коронавируса может способствовать более быстрому восстановлению мировой экономики.
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