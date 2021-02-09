https://ria.ru/20210209/ekonomika-1596710493.html

МВФ отметил действия российских властей во время кризиса из-за пандемии

МВФ отметил действия российских властей во время кризиса из-за пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил действия российского руководства по устранению экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается в РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T17:33

2021-02-09T17:33

2021-02-09T19:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мвф

опек

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил действия российского руководства по устранению экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом сообщается в докладе организации.В документе отмечается, что российская экономика, которая в прошлом году сократилась на 3,1 процента, оказалась устойчивее других развивающихся экономик. При этом в фонде признали ошибочность собственных прогнозов, согласно которым ВВП России должен был снизиться на 3,6 процента. "Квартальная разбивка пока недоступна. Хорошие данные по промышленному производству за декабрь, особенно в обрабатывающей промышленности, предполагают, что в четвертом квартале экономика могла не снизиться, в отличие от прогнозов фонда", — добавляет МВФ.В своем докладе фонд также приводит прогнозы по экономике России на ближайшие годы, которые остались неизменными по сравнению с опубликованными в конце января. Так, в МВФ ожидают роста российского ВВП на три процента в 2021 году и на 3,9 процента в 2022 году."Ожидается, что текущее восстановление ускорится к середине 2021 года, когда вторая волна пандемии утихнет, вакцины против COVID-19 станут широко доступны, а сокращение добычи нефти будет постепенно ослабевать в соответствии с соглашением ОПЕК+", — говорится в документе.В то же время фонд отмечает неопределенность перспектив российской экономики в том числе из-за риска сопутствующих эффектов от жестких мер против коронавируса в странах, которые являются ключевыми торговыми партнерами. Геополитические риски также омрачают перспективы экономики России, считает фонд.Ключевым фактором в ближайшее время, по мнению авторов доклада, станет внедрение вакцины в странах-партнерах. В документе отмечается, что распространение эффективных препаратов против коронавируса может способствовать более быстрому восстановлению мировой экономики.

https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

https://ria.ru/20210205/stsenariy-1596146613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мвф, опек, в мире