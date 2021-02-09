https://ria.ru/20210209/ekologiya-1596672398.html

Красноярские предприятия откроют двери для желающих оценить экообстановку

Красноярские предприятия откроют двери для желающих оценить экообстановку

Предприятия, влияющие на экологическую обстановку в Красноярске, будут доступны для визитов жителей, интересующихся, как производственники соблюдают правила... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T14:05

2021-02-09T14:05

2021-02-09T14:05

новости - экология

александр усс

красноярский край

красноярск

экология

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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Предприятия, влияющие на экологическую обстановку в Красноярске, будут доступны для визитов жителей, интересующихся, как производственники соблюдают правила экологической безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, во вторник губернатор края Александр Усс обсудил с руководителями красноярских предприятий меры по снижению выбросов в атмосферный воздух. Совещание прошло в ходе посещения главой региона производственных площадок ООО "Красноярский цемент".По итогам осмотра промплощадок завода Усс провел рабочую встречу с руководителями предприятий города, членами правительства края и представителями науки и общественности. Участники встречи проанализировали модернизацию промышленных производств и ее влияние на снижение выбросов, доступность актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха для жителей."Как отметил Александр Усс, сегодня крупные предприятия работают во взаимодействии с общественностью и органами власти, они нацелены на результат, который уже ощутим. Предприятия, участвующие в совещании, берут на себя повышенные обязательства при объявлении режима НМУ – например, сокращают объемы производства в эти дни. По мнению главы региона, такой подход должен быть распространен среди всех предприятий", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, особое внимание Усс уделил организации оперативного и объективного информирования жителей о результатах мониторинга за выбросами."К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные предприятия, расположенные в черте города, доводили до горожан объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального времени. Кроме этого, мы договорились о том, чтобы все наиболее значимые предприятия, влияющие на экологическую ситуацию, открыли двери для всех желающих, чтобы наши экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу" - цитирует Усса пресс-служба.Губернатор поручил усилить реализацию экологических мероприятий в крае, в том числе до 1 апреля проработать возможность ускорить закрытие малоэффективных котельных и расширить их перечень. Предприятиям рекомендовано продолжить модернизацию производств, принять дополнительные меры по снижению выбросов, в том числе в период НМУ.Крупным промпредприятиям – в максимально короткие сроки установить датчики выбросов загрязняющих веществ и передавать данные онлайн на информационный ресурс минэкологии края (www.krasecology.ru) и специальное мобильное приложение.

https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html

https://ria.ru/20201129/tekhnologii-1586564813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, александр усс, красноярский край, красноярск, экология, общество