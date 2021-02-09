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Красноярские предприятия откроют двери для желающих оценить экообстановку
Красноярские предприятия откроют двери для желающих оценить экообстановку
Предприятия, влияющие на экологическую обстановку в Красноярске, будут доступны для визитов жителей, интересующихся, как производственники соблюдают правила... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T14:05
2021-02-09T14:05
новости - экология
александр усс
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красноярск
экология
общество
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Предприятия, влияющие на экологическую обстановку в Красноярске, будут доступны для визитов жителей, интересующихся, как производственники соблюдают правила экологической безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, во вторник губернатор края Александр Усс обсудил с руководителями красноярских предприятий меры по снижению выбросов в атмосферный воздух. Совещание прошло в ходе посещения главой региона производственных площадок ООО "Красноярский цемент".По итогам осмотра промплощадок завода Усс провел рабочую встречу с руководителями предприятий города, членами правительства края и представителями науки и общественности. Участники встречи проанализировали модернизацию промышленных производств и ее влияние на снижение выбросов, доступность актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха для жителей."Как отметил Александр Усс, сегодня крупные предприятия работают во взаимодействии с общественностью и органами власти, они нацелены на результат, который уже ощутим. Предприятия, участвующие в совещании, берут на себя повышенные обязательства при объявлении режима НМУ – например, сокращают объемы производства в эти дни. По мнению главы региона, такой подход должен быть распространен среди всех предприятий", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, особое внимание Усс уделил организации оперативного и объективного информирования жителей о результатах мониторинга за выбросами."К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные предприятия, расположенные в черте города, доводили до горожан объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального времени. Кроме этого, мы договорились о том, чтобы все наиболее значимые предприятия, влияющие на экологическую ситуацию, открыли двери для всех желающих, чтобы наши экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу" - цитирует Усса пресс-служба.Губернатор поручил усилить реализацию экологических мероприятий в крае, в том числе до 1 апреля проработать возможность ускорить закрытие малоэффективных котельных и расширить их перечень. Предприятиям рекомендовано продолжить модернизацию производств, принять дополнительные меры по снижению выбросов, в том числе в период НМУ.Крупным промпредприятиям – в максимально короткие сроки установить датчики выбросов загрязняющих веществ и передавать данные онлайн на информационный ресурс минэкологии края (www.krasecology.ru) и специальное мобильное приложение.
https://ria.ru/20210128/transport-1594935990.html
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новости - экология, александр усс, красноярский край, красноярск, экология, общество

Красноярские предприятия откроют двери для желающих оценить экообстановку

14:05 09.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 9 фев - РИА Новости. Предприятия, влияющие на экологическую обстановку в Красноярске, будут доступны для визитов жителей, интересующихся, как производственники соблюдают правила экологической безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
По ее данным, во вторник губернатор края Александр Усс обсудил с руководителями красноярских предприятий меры по снижению выбросов в атмосферный воздух. Совещание прошло в ходе посещения главой региона производственных площадок ООО "Красноярский цемент".
По итогам осмотра промплощадок завода Усс провел рабочую встречу с руководителями предприятий города, членами правительства края и представителями науки и общественности. Участники встречи проанализировали модернизацию промышленных производств и ее влияние на снижение выбросов, доступность актуальной и достоверной информации о состоянии воздуха для жителей.
"Как отметил Александр Усс, сегодня крупные предприятия работают во взаимодействии с общественностью и органами власти, они нацелены на результат, который уже ощутим. Предприятия, участвующие в совещании, берут на себя повышенные обязательства при объявлении режима НМУ – например, сокращают объемы производства в эти дни. По мнению главы региона, такой подход должен быть распространен среди всех предприятий", - сообщили в пресс-службе.
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По ее данным, особое внимание Усс уделил организации оперативного и объективного информирования жителей о результатах мониторинга за выбросами.
"К 1 июня мы будем готовы к тому, чтобы крупные предприятия, расположенные в черте города, доводили до горожан объективную информацию о ситуации с выбросами в режиме реального времени. Кроме этого, мы договорились о том, чтобы все наиболее значимые предприятия, влияющие на экологическую ситуацию, открыли двери для всех желающих, чтобы наши экологи, ученые, студенты могли их посещать, знакомиться с технологиями и оценивать проводимую работу" - цитирует Усса пресс-служба.
Губернатор поручил усилить реализацию экологических мероприятий в крае, в том числе до 1 апреля проработать возможность ускорить закрытие малоэффективных котельных и расширить их перечень. Предприятиям рекомендовано продолжить модернизацию производств, принять дополнительные меры по снижению выбросов, в том числе в период НМУ.
Крупным промпредприятиям – в максимально короткие сроки установить датчики выбросов загрязняющих веществ и передавать данные онлайн на информационный ресурс минэкологии края (www.krasecology.ru) и специальное мобильное приложение.
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