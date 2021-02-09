В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
"Спутник V" является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности", - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN.
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Иран во вторник начал первый этап вакцинации. Первым был вакцинирован сын министра здравоохранения Ирана, а старт вакцинации, которая сперва будет распространяться на медиков, дал президент Ирана Хасан Роухани.
Несмотря на то, что в стране ведутся разработки собственных вакцин, власти Ирана решили часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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