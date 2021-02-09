https://ria.ru/20210209/effektivnost-1596729722.html

В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире

В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире

Российская вакцина "Спутник V", с помощью которой власти Ирана начали кампанию по вакцинации, является эффективной, заявил официальный представитель штаба по... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:02

2021-02-09T19:02

2021-02-09T19:02

вакцина "спутник v"

хасан роухани

здоровье - общество

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", с помощью которой власти Ирана начали кампанию по вакцинации, является эффективной, заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси.Иран во вторник начал первый этап вакцинации. Первым был вакцинирован сын министра здравоохранения Ирана, а старт вакцинации, которая сперва будет распространяться на медиков, дал президент Ирана Хасан Роухани.Несмотря на то, что в стране ведутся разработки собственных вакцин, власти Ирана решили часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1596020955.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", хасан роухани, здоровье - общество, иран, в мире