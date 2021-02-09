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В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире
В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире
Российская вакцина "Спутник V", с помощью которой власти Ирана начали кампанию по вакцинации, является эффективной, заявил официальный представитель штаба по... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:02
2021-02-09T19:02
вакцина "спутник v"
хасан роухани
здоровье - общество
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", с помощью которой власти Ирана начали кампанию по вакцинации, является эффективной, заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси.Иран во вторник начал первый этап вакцинации. Первым был вакцинирован сын министра здравоохранения Ирана, а старт вакцинации, которая сперва будет распространяться на медиков, дал президент Ирана Хасан Роухани.Несмотря на то, что в стране ведутся разработки собственных вакцин, власти Ирана решили часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1596020955.html
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вакцина "спутник v", хасан роухани, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране назвали "Спутник V" одной из самых эффективных вакцин в мире

19:02 09.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
Ампулы российского препарата от COVID-19 Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТЕГЕРАН, 9 фев – РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", с помощью которой власти Ирана начали кампанию по вакцинации, является эффективной, заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси.
"Спутник V" является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности", - сказал Раиси в эфире телеканала IRINN.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:50
Достойны "Нобеля": Горбачев о создателях вакцины "Спутник V"
Иран во вторник начал первый этап вакцинации. Первым был вакцинирован сын министра здравоохранения Ирана, а старт вакцинации, которая сперва будет распространяться на медиков, дал президент Ирана Хасан Роухани.
Несмотря на то, что в стране ведутся разработки собственных вакцин, власти Ирана решили часть вакцинации провести при помощи зарубежных препаратов, первым из которых оказался продукт НИИ им. Гамалеи.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцина "Спутник V"Хасан РоуханиЗдоровье - ОбществоИранВ мире
 
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