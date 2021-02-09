https://ria.ru/20210209/eaes-1596626676.html

Россия намерена обеспечить свободное передвижение капитала и услуг в ЕАЭС

Россия намерена обеспечить свободное передвижение капитала и услуг в ЕАЭС

Россия продолжит делать все, чтобы на пространстве ЕАЭС обеспечить свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:23

2021-02-09T10:23

2021-02-09T10:31

россия

евразийский союз

евразийский экономический союз

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596627074_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_ea2781c10e6365b92b048174addff6d6.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия продолжит делать все, чтобы на пространстве ЕАЭС обеспечить свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава российского правительства 5 февраля в Алма-Ате принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.По его словам, весной на заседании межправсовета ЕАЭС будут обсуждать вопросы обеспечения комфортной жизни, учебы, работы и решения бизнеса.Мишустин напомнил, что ранее главы государств ЕАЭС утвердили Стратегию развития Союза."Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы оперативно согласовать план по реализации стратегии и приступить к его выполнению", - отметил он.

https://ria.ru/20210205/eaes-1595800686.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский союз, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика