Россия намерена обеспечить свободное передвижение капитала и услуг в ЕАЭС
10:23 09.02.2021 (обновлено: 10:31 09.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия продолжит делать все, чтобы на пространстве ЕАЭС обеспечить свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства 5 февраля в Алма-Ате принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, весной на заседании межправсовета ЕАЭС будут обсуждать вопросы обеспечения комфортной жизни, учебы, работы и решения бизнеса.
Мишустин напомнил, что ранее главы государств ЕАЭС утвердили Стратегию развития Союза.
"Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы оперативно согласовать план по реализации стратегии и приступить к его выполнению", - отметил он.
5 февраля, 01:46Евразийский экономический союз (ЕАЭС)