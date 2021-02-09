https://ria.ru/20210209/dannye-1596600761.html

Специалист назвал способ найти данные о действиях с вашим смартфоном

Специалист назвал способ найти данные о действиях с вашим смартфоном

Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона. Это работает как через популярные интернет-службы, так и вне их,... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T01:11

2021-02-09T01:11

2021-02-09T01:11

максим назаренко

россия

яндекс

смартфоны

google

технологии

общество

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона. Это работает как через популярные интернет-службы, так и вне их, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Любая интернет-служба, будь то Google, Яндекс, или другая, позволяет хранить данные в собственном облаке, где также находятся сведения о приходящих сообщениях и реакции пользователя на них.При этом в самом устройстве есть собственное хранилище сведений, где, приложив немного усилий, можно обнаружить записи, касающиеся собственной истории. Этот журнал не очень удобен, и навигация в нем сложна, поэтому для тех, кому это нужно, лучше установить специальное приложение. Для работы с такими программами необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям. "После получения права доступа это приложение самостоятельно формирует архив записей, который можно использовать для поиска собственных действий и даже их результатов", — резюмирует Назаренко.

https://ria.ru/20210203/zvonok-1595773952.html

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максим назаренко, россия, яндекс, смартфоны, google, технологии, общество