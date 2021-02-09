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Специалист назвал способ найти данные о действиях с вашим смартфоном
Специалист назвал способ найти данные о действиях с вашим смартфоном
Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона. Это работает как через популярные интернет-службы, так и вне их,... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T01:11
2021-02-09T01:11
максим назаренко
россия
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google
технологии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона. Это работает как через популярные интернет-службы, так и вне их, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Любая интернет-служба, будь то Google, Яндекс, или другая, позволяет хранить данные в собственном облаке, где также находятся сведения о приходящих сообщениях и реакции пользователя на них.При этом в самом устройстве есть собственное хранилище сведений, где, приложив немного усилий, можно обнаружить записи, касающиеся собственной истории. Этот журнал не очень удобен, и навигация в нем сложна, поэтому для тех, кому это нужно, лучше установить специальное приложение. Для работы с такими программами необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям. "После получения права доступа это приложение самостоятельно формирует архив записей, который можно использовать для поиска собственных действий и даже их результатов", — резюмирует Назаренко.
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максим назаренко, россия, яндекс, смартфоны, google, технологии, общество

Специалист назвал способ найти данные о действиях с вашим смартфоном

01:11 09.02.2021
 
© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона. Это работает как через популярные интернет-службы, так и вне их, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Любая интернет-служба, будь то Google, Яндекс, или другая, позволяет хранить данные в собственном облаке, где также находятся сведения о приходящих сообщениях и реакции пользователя на них.
"Именно в этом облаке имеются специальные разделы, в которых хранится и история перемещений телефона, если подключена геолокация, и история нажатий на конкретную часть экрана смартфона", — говорит специалист.
При этом в самом устройстве есть собственное хранилище сведений, где, приложив немного усилий, можно обнаружить записи, касающиеся собственной истории. Этот журнал не очень удобен, и навигация в нем сложна, поэтому для тех, кому это нужно, лучше установить специальное приложение.
Для работы с такими программами необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям. "После получения права доступа это приложение самостоятельно формирует архив записей, который можно использовать для поиска собственных действий и даже их результатов", — резюмирует Назаренко.
Звонок - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 04:16
Специалист рассказал, почему посторонним нельзя звонить с вашего телефона
 
Максим НазаренкоРоссияЯндексСмартфоныGoogleТехнологииОбщество
 
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