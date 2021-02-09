https://ria.ru/20210209/dalay_lama-1596701221.html

Как искать реинкарнацию Далай-ламы, решит лишь он, заявили буддисты Азии

Как искать реинкарнацию Далай-ламы, решит лишь он, заявили буддисты Азии

Только действующий Далай-лама XIV может решить, как искать его реинкарнацию, и тибетский народ не признает избранного китайским правительством кандидата на этот РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:38

2021-02-09T16:38

2021-02-09T18:12

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости, Ольга Липич. Только действующий Далай-лама XIV может решить, как искать его реинкарнацию, и тибетский народ не признает избранного китайским правительством кандидата на этот титул – такую резолюцию приняла Азиатская буддийская конференция, сообщил РИА Новости во вторник представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Вопрос поиска и признания нового воплощения Далай-ламы имеет первостепенное значение не только для буддистов Тибета, но и Монголии, Гималайского региона и буддийских регионов России, где исповедуется возглавляемое Далай-ламой тибетское направление буддизма. Все они равноправны в обсуждении этого исключительно религиозного вопроса, который не имеет ни малейшего отношения к политике. В свете этого можно только приветствовать резолюцию, принятую религиозными организациями-участниками Азиатской буддийской конференции", - заявил Ринпоче.Он пояснил, что документ отметает любую возможность вмешательства в традиционный процесс поиска и признания нового воплощения Далай-ламы. По словам Ринпоче, это и "сигнал китайскому правительству о единой позиции по этому вопросу буддийских стран". Речь идет, прежде всего, о таких государствах, как Непал, Бутан, Монголия, Шри Ланка, Япония, Южная Корея, а также о буддистах, проживающих в ряде других государств.Резолюция буддистов Азии"Шестнадцатый пункт принятой в 2021 году резолюции Азиатской буддийской конференции за мир посвящен вопросу дальнейшего существования института Далай-лам. В частности, в начале этого пункта сказано, что перерождения Далай-ламы должны быть продолжены в будущем. А в подпункте 16/2 говорится, что действующий Далай-лама XIV является единственным лицом, уполномоченным принимать решения относительно того, как будет производиться поиск следующего перерождения Далай-ламы", - сказал Ринпоче.По его словам, документ утверждает также, что "тибетский народ никогда не признает кандидата на титул Далай-ламы, избранного и назначенного китайским правительством".Кроме того, "подчеркнута необходимость применять уникальные многовековые традиционные тибетские методы поиска и признания перерождения Далай-ламы".Азиатская буддийская конференция за мир была учреждена более полувека назад несколькими буддийскими странами при поддержке правительства СССР, со штаб-квартирой в Улан-Баторе. В 2019 году на празднование 50-й годовщины конференции в Монголии собрались делегаты из России, Шри-Ланки, Индии, Непала, Японии, Кореи и многих других государств.В январе 2021 году в Коломбо, на Шри-Ланке, в режиме онлайн прошло 13-е заседание исполнительного совета конференции. По его итогам и принята резолюция, подтверждающая традиционный тибетский подход к вопросу о реинкарнации Далай-ламы. В феврале она опубликована на сайте Центральной тибетской администрации.Решение Далай-ламыСам Далай-лама XIV заявил еще в 2011 году, что намерен обсуждать вопрос о своем перерождении, когда ему будет 90 лет (сейчас буддийскому духовному лидеру – 85 лет).Концептуальное заявление Далай-ламы о реинкарнации размещено на его официальном сайте. В нем говорится, что "реинкарнация ― это явление, которое должно происходить либо по добровольному выбору вовлеченного человека, либо, по меньшей мере, в силу его кармы, заслуг и молитв". "Поэтому только сам перевоплощающийся человек обладает исключительной легитимной властью над тем, где именно и как он переродится и как должна быть распознана его реинкарнация", - пояснил Далай-лама.Никто, отметил он, не может принуждать перевоплощающегося человека либо манипулировать им, и "такое вмешательство в систему реинкарнаций, и прежде всего реинкарнаций Далай-лам и Панчен-лам, особенно неуместно со стороны китайских коммунистов, которые открыто отвергают саму идею существования прошлых и будущих жизней"."Когда мне будет около 90 лет, я проконсультируюсь с высокими ламами тибетских буддийских традиций, тибетским народом и другими заинтересованными людьми из числа последователей тибетского буддизма, чтобы заново оценить, должен ли сохраниться институт Далай-лам или нет. На этой основе мы вынесем свое решение", - отметил Далай-лама XIV.Способы распознавания реинкарнацииПо словам буддийского духовного лидера, если будет принято решение, что следует и далее искать реинкарнации Далай-ламы, и есть необходимость в признании Далай-ламы XV, то ответственность за это преимущественно ляжет на определенных лиц Доверительного фонда Далай-ламы "Гаден Пходранг"."Они должны будут проконсультироваться с различными главами тибетских буддийских традиций и надежными, принесшими клятву защитниками Дхармы (Учения –ред.), которые неразрывно связаны с линией преемственности Далай-лам. Они должны будут обратиться за советом и руководством к этим существам и выполнить процедуры поиска и распознавания в соответствии с традицией прошлого", - рассказал Далай-лама XIV."Я оставлю ясные инструкции на этот счет в письменной форме", - пообещал он.В заявлении Далай-ламы есть раздел, посвященный именно традиционным способам распознавания новых воплощений. "Наиболее важные из них предусматривают рассмотрение пророческого письма предшественника и других оставленных им инструкций и указаний; способности нового воплощения достоверно рассказывать о своей прошлой жизни; распознавания (новым воплощением) предметов, принадлежащих его предшественнику, и узнавания близких ему людей", - отмечает Далай-лама XIV.К дополнительным методам он относит "обращение к надежным духовным наставникам с просьбой провести гадание, а также обращение за предсказаниями к мирским божествам-оракулам, способных общаться через погруженных в транс медиумов, и наблюдение за видениями, проявляющимися на водной глади священных озер защитников, например, Лхамо Лацо, священного озера к югу от Лхасы".Если же оказывается более одного потенциального кандидата на признание реинкарнации, то и на этот случай существует определенная традиция. Окончательное решение тогда, по словам Далай-ламы XIV, выносится "посредством гадания на шариках из теста (зен так) перед священным изображением с призыванием силы истины".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)