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https://ria.ru/20210209/brusnikina-1596631554.html
Ученики и коллеги подготовили к юбилею Марины Брусникиной концерт-сюрприз
Ученики и коллеги подготовили к юбилею Марины Брусникиной концерт-сюрприз
Вечер к юбилею заслуженной артистки России, режиссера, педагога, а с 2018 года художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной пройдет во... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T16:24
2021-02-09T16:57
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новости культуры
марина брусникина
дмитрий брусникин
российский академический молодежный театр
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вечер к юбилею заслуженной артистки России, режиссера, педагога, а с 2018 года художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной пройдет во вторник в МХТ им. Чехова, сообщили в пресс-службе театра.Марина Станиславовна Брусникина родилась 9 февраля 1961 года в Москве. Как актриса создала более 40 ролей в Художественном театре в спектаклях Ефремова, Эфроса, Виктюка, как режиссер осуществила 12 собственных постановок, в числе которых "Пролетный гусь", удостоенный Госпремии РФ. Брусникина - автор новаций, ставших традицией МХТ: вечера "Круг чтения" и "Память места", музыкальные проекты "Живой звук" и "Рождественский концерт", "Песни военных лет", цикл вечеров-посвящений классикам и современникам.Но кроме Художественного театра, были и есть ее постановки в других театрах – РАМТ, "Современник", Театр Пушкина, "Сатирикон", "Практика". Она заведует кафедрой сценической речи и вокала, ведет собственный курс в Школе-студии МХАТ. С 2018 года руководит театром "Практика" и делает это, по словам, Женовача, "замечательно, уверенно, по-своему".Артисты всех этих театров и Школы-студии МХАТ, где работала и работает Брусникина, придут поздравить ее с юбилеем.Она добавила, что ее ближайшая постановка - спектакль в театре "Практика". Это "Несчастливая Москва" по книге современного автора Евгении Некрасовой, премьера которой намечена на 15 и 16 апреля. Это первая премьера театра "Практика" в 2021 году.
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театр, новости культуры, марина брусникина, дмитрий брусникин, российский академический молодежный театр , сергей женовач

Ученики и коллеги подготовили к юбилею Марины Брусникиной концерт-сюрприз

16:24 09.02.2021 (обновлено: 16:57 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВдова театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина Марина Брусникина во время своего представления коллективу в качестве нового художественного руководителя театра "Практика" в Москве.
Вдова театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина Марина Брусникина во время своего представления коллективу в качестве нового художественного руководителя театра Практика в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вечер к юбилею заслуженной артистки России, режиссера, педагога, а с 2018 года художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной пройдет во вторник в МХТ им. Чехова, сообщили в пресс-службе театра.
Марина Станиславовна Брусникина родилась 9 февраля 1961 года в Москве. Как актриса создала более 40 ролей в Художественном театре в спектаклях Ефремова, Эфроса, Виктюка, как режиссер осуществила 12 собственных постановок, в числе которых "Пролетный гусь", удостоенный Госпремии РФ. Брусникина - автор новаций, ставших традицией МХТ: вечера "Круг чтения" и "Память места", музыкальные проекты "Живой звук" и "Рождественский концерт", "Песни военных лет", цикл вечеров-посвящений классикам и современникам.
"Марину я знаю еще со студенческих лет. И все это время не устаю удивляться ее энергии, заряженности на работу, самоотдаче и открытости. Она – кладезь талантов, тонкая умная актриса, великолепный педагог не только сценической речи, но и по актерскому мастерству, обладает невероятными организационными способностями, занимается режиссерской практикой, руководит театром! Не знаю, откуда у нее берется столько сил и влюбленности в свое дело…" - сказал о Брусникиной худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач.
Но кроме Художественного театра, были и есть ее постановки в других театрах – РАМТ, "Современник", Театр Пушкина, "Сатирикон", "Практика". Она заведует кафедрой сценической речи и вокала, ведет собственный курс в Школе-студии МХАТ. С 2018 года руководит театром "Практика" и делает это, по словам, Женовача, "замечательно, уверенно, по-своему".
Артисты всех этих театров и Школы-студии МХАТ, где работала и работает Брусникина, придут поздравить ее с юбилеем.
"Я ничего не знала о вечере, никто не говорит мне, что они там готовят, и для меня это будет абсолютный сюрприз. Я сама никак не отношусь к своему юбилею. Стараюсь вообще об этом не думать. Но, конечно, мне приятно, что в моем родном театре так ко мне отнеслись. Художественный театр – это мой родной дом, мои родные любимые люди, и я готова там быть в любом качестве, в каком пригожусь. Что касается меня, то мне дорого все, что я делаю: актерская игра, режиссура, педагогика – все это моя любимая работа, каждая из них меня по-своему обогащает", - сказала Брусникина РИА Новости.
Она добавила, что ее ближайшая постановка - спектакль в театре "Практика". Это "Несчастливая Москва" по книге современного автора Евгении Некрасовой, премьера которой намечена на 15 и 16 апреля. Это первая премьера театра "Практика" в 2021 году.
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