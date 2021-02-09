https://ria.ru/20210209/brusnikina-1596631554.html

Ученики и коллеги подготовили к юбилею Марины Брусникиной концерт-сюрприз

Ученики и коллеги подготовили к юбилею Марины Брусникиной концерт-сюрприз

Вечер к юбилею заслуженной артистки России, режиссера, педагога, а с 2018 года художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной пройдет во... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T16:24

2021-02-09T16:24

2021-02-09T16:57

культура

театр

новости культуры

марина брусникина

дмитрий брусникин

российский академический молодежный театр

сергей женовач

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Вечер к юбилею заслуженной артистки России, режиссера, педагога, а с 2018 года художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной пройдет во вторник в МХТ им. Чехова, сообщили в пресс-службе театра.Марина Станиславовна Брусникина родилась 9 февраля 1961 года в Москве. Как актриса создала более 40 ролей в Художественном театре в спектаклях Ефремова, Эфроса, Виктюка, как режиссер осуществила 12 собственных постановок, в числе которых "Пролетный гусь", удостоенный Госпремии РФ. Брусникина - автор новаций, ставших традицией МХТ: вечера "Круг чтения" и "Память места", музыкальные проекты "Живой звук" и "Рождественский концерт", "Песни военных лет", цикл вечеров-посвящений классикам и современникам.Но кроме Художественного театра, были и есть ее постановки в других театрах – РАМТ, "Современник", Театр Пушкина, "Сатирикон", "Практика". Она заведует кафедрой сценической речи и вокала, ведет собственный курс в Школе-студии МХАТ. С 2018 года руководит театром "Практика" и делает это, по словам, Женовача, "замечательно, уверенно, по-своему".Артисты всех этих театров и Школы-студии МХАТ, где работала и работает Брусникина, придут поздравить ее с юбилеем.Она добавила, что ее ближайшая постановка - спектакль в театре "Практика". Это "Несчастливая Москва" по книге современного автора Евгении Некрасовой, премьера которой намечена на 15 и 16 апреля. Это первая премьера театра "Практика" в 2021 году.

https://ria.ru/20210209/teatr-1595981283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, марина брусникина, дмитрий брусникин, российский академический молодежный театр , сергей женовач