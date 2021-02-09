Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210209/britaniya-1596691978.html
Британия ужесточает правила въезда в страну
Британия ужесточает правила въезда в страну
Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T15:47
2021-02-09T16:10
новости - туризм
великобритания
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_0:442:2855:2048_1920x0_80_0_0_26b8bd69d6fbd760f1ac706990a68ec6.jpg
ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595060331.html
https://ria.ru/20210208/koronavirus-1596442425.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_668:838:2281:2048_1920x0_80_0_0_a74c2eaf62d355e394b6f8b4d74aee4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, великобритания, коронавирус covid-19

Британия ужесточает правила въезда в страну

15:47 09.02.2021 (обновлено: 16:10 09.02.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.
"Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина", - сказал Хэнкок.
Работа над вакциной - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 02:38Распространение коронавируса
Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.
"Программа "Тест для освобождения", которую так успешно внедрил министр транспорта, продолжит действовать, но помимо двух обязательных тестов", - пояснил Хэнкок.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 04:54Распространение коронавируса
Ученые: в США стремительно распространяется британский штамм коронавируса
Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.
Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.
 
Распространение коронавирусаНовости - ТуризмВеликобританияКоронавирус COVID-19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния