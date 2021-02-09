https://ria.ru/20210209/britaniya-1596691978.html

Британия ужесточает правила въезда в страну

Британия ужесточает правила въезда в страну

Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T15:47

2021-02-09T15:47

2021-02-09T16:10

новости - туризм

великобритания

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 9 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания ужесточает правила для всех прибывающих в страну из-за границы: с понедельника, помимо теста перед поездкой, они должны будут сдавать два теста на COVID во время карантина, объявил во вторник в парламенте глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.Новая система начнет действовать с понедельника, 15 февраля. Карантин в Британии составляет 10 дней. Желающие могут сдать на пятый день тест, который, если окажется негативным, позволит им прекратить самоизоляцию.Все тесты должны бронироваться заранее, перед поездкой, оплачивать их будут сами пассажиры.Штраф за несданный тест составит тысячу фунтов, в случае второго несданного теста увеличится вдвое, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595060331.html

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2021

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новости - туризм, великобритания, коронавирус covid-19