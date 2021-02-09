https://ria.ru/20210209/bridgerton-1596574964.html

Звезда "Бриджертонов" рассказал, почему нервничал в постельных сценах

Звезда "Бриджертонов" рассказал, почему нервничал в постельных сценах

Реге-Жан Пейдж, исполняющий в сериале "Бриджертоны" роль герцога Гастингса, признался, что изображать страсть на антикварной мебели было непросто, сообщает ET... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T01:17

2021-02-09T01:17

2021-02-09T01:17

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Реге-Жан Пейдж, исполняющий в сериале "Бриджертоны" роль герцога Гастингса, признался, что изображать страсть на антикварной мебели было непросто, сообщает ET Canada.Актер, который пришел в шоу к Грэму Нортону, рассказал, что на съемочной площадке был специальный смотритель по имени Фрэн. Он следил за тем, чтобы во время откровенных сцен актеры не перестарались и не повредили кровати начала XIX века. "Только разойдешься, а тебе уже шипят: “поаккуратнее с реквизитом”, и эта фраза просто застревает в голове", — жаловался Пейдж.Ведущий также спросил актера, как семья Реге-Жана отреагировала на многочисленные постельные сцены с его участием. Пейдж рассказал, что общается с родственниками в специальном чате в WhatsApp. Там он и предупредил, что появится на экране голый, но “пара кузенов пропустила сообщение”. В итоге каждый раз, когда начиналась интимная сцена с участием Пейджа, его родственники тактично уходили на кухню за чаем, чтобы переждать неловкий момент. "А потом еще удивлялись: да что такое, приходим через несколько минут, а действо все еще в полном разгаре!" — смеется актер. Исторический сериал "Бриджертоны" стал самым популярным шоу на Netflix, установив абсолютный рекорд стриминговой платформы: за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей.

https://ria.ru/20201105/bridgerton-1582833838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, netflix, сериалы, фильмы