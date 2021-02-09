https://ria.ru/20210209/brent-1596607541.html

Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года

Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T05:30

2021-02-09T05:30

2021-02-09T05:36

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 05.16 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,51 процента, до 61,1 доллара за баррель.Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 05.19 мск росла на 0,64 процента, до 58,34 доллара за баррель.Рост цен на нефть, в частности связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+. Согласно им, некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, москва, brent, экономика