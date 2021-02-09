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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210209/brent-1596607541.html
Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T05:30
2021-02-09T05:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
москва
brent
экономика
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 05.16 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,51 процента, до 61,1 доллара за баррель.Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 05.19 мск росла на 0,64 процента, до 58,34 доллара за баррель.Рост цен на нефть, в частности связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+. Согласно им, некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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цены на нефть, москва, brent, экономика

Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года

05:30 09.02.2021 (обновлено: 05:36 09.02.2021)
 
© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Fotolia / DJ
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с 24 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 05.16 мск апрельские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent росли на 0,51 процента, до 61,1 доллара за баррель.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI по состоянию на 05.19 мск росла на 0,64 процента, до 58,34 доллара за баррель.
Рост цен на нефть, в частности связан со вступившими с февраля в силу договоренностями ОПЕК+. Согласно им, некоторые страны дополнительно сократят добычу примерно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых миллион приходится на Саудовскую Аравию.
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