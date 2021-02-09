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Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте
Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте
Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T19:15
2021-02-09T19:15
россия
европарламент
леонид слуцкий
жозеп боррель
госдума рф
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Боррель, отчитываясь в Европарламенте о поездке в Москву, заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Он также объявил, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России.Депутат отметил, что что "смена тона" как раз и демонстрирует те двойные стандарты Евросоюза, про которые говорил глава МИД РФ Сергей Лавров."Боррель не смог навязать деструктивную повестку в двусторонних переговорах и теперь вынужден "отыгрывать назад", - добавил Слуцкий.
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россия, европарламент, леонид слуцкий, жозеп боррель, госдума рф, евросоюз, в мире

Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте

19:15 09.02.2021
 
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Боррель, отчитываясь в Европарламенте о поездке в Москву, заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Он также объявил, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России.

"Выступление Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории. По-видимому, своими высказываниями глава европейской дипломатии пытался оправдаться перед теми евродепутатами, которые призывали отправить Жозепа Борреля в отставку после его поездки в Москву", - сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что что "смена тона" как раз и демонстрирует те двойные стандарты Евросоюза, про которые говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Боррель не смог навязать деструктивную повестку в двусторонних переговорах и теперь вынужден "отыгрывать назад", - добавил Слуцкий.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 17:21
Боррель инициирует новые санкции против России
 
РоссияЕвропарламентЛеонид СлуцкийЖозеп БоррельГосдума РФЕвросоюзВ мире
 
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