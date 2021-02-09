Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Боррель, отчитываясь в Европарламенте о поездке в Москву, заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Он также объявил, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России.
"Выступление Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории. По-видимому, своими высказываниями глава европейской дипломатии пытался оправдаться перед теми евродепутатами, которые призывали отправить Жозепа Борреля в отставку после его поездки в Москву", - сказал Слуцкий.
Депутат отметил, что что "смена тона" как раз и демонстрирует те двойные стандарты Евросоюза, про которые говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Боррель не смог навязать деструктивную повестку в двусторонних переговорах и теперь вынужден "отыгрывать назад", - добавил Слуцкий.
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