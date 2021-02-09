https://ria.ru/20210209/borrel-1596731436.html

Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте

Слуцкий оценил выступление Борреля в Европарламенте

Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T19:15

2021-02-09T19:15

2021-02-09T19:15

россия

европарламент

леонид слуцкий

жозеп боррель

госдума рф

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Европарламенте откровенно диссонирует с его высказываниями во время визита в Россию и полностью соответствуют месту и общему русофобскому настрою аудитории, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Боррель, отчитываясь в Европарламенте о поездке в Москву, заявил, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Он также объявил, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России.Депутат отметил, что что "смена тона" как раз и демонстрирует те двойные стандарты Евросоюза, про которые говорил глава МИД РФ Сергей Лавров."Боррель не смог навязать деструктивную повестку в двусторонних переговорах и теперь вынужден "отыгрывать назад", - добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20210209/sanktsii-1596708195.html

россия

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россия, европарламент, леонид слуцкий, жозеп боррель, госдума рф, евросоюз, в мире