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В Кремле прокомментировали заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
В Кремле прокомментировали заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко
Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко, когда лидер партии говорит о том, что "власть... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T13:08
2021-02-09T13:08
николай бондаренко
ольга алимова (депутат)
госдума рф
саратовская областная дума
геннадий зюганов
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко, когда лидер партии говорит о том, что "власть ошалела от давления грязной навальнятины", агрессивная, в Кремле негативно реагируют на подобные высказывания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее лидер КПРФ в ходе выступления в Госдуме заявил, что власть "ошалела" от давления "грязной навальнятины" и решила задержать депутата Николая Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить "расправу над депутатом".Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко. На канале депутата в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что Бондаренко будет доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции.В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
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николай бондаренко, ольга алимова (депутат), госдума рф, саратовская областная дума, геннадий зюганов, дмитрий песков, политика

В Кремле прокомментировали заявление Зюганова по ситуации с Бондаренко

13:08 09.02.2021
 
© Фото : КПРФ Саратов В Саратове депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко вышел из полиции
В Саратове депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко вышел из полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : КПРФ Саратов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Риторика высказываний лидера КПРФ Геннадия Зюганова в защиту ранее задержанного депутата Николая Бондаренко, когда лидер партии говорит о том, что "власть ошалела от давления грязной навальнятины", агрессивная, в Кремле негативно реагируют на подобные высказывания, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее лидер КПРФ в ходе выступления в Госдуме заявил, что власть "ошалела" от давления "грязной навальнятины" и решила задержать депутата Николая Бондаренко, а также подчеркнул, что не даст устроить "расправу над депутатом".
"Негативно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать", - отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на подобные высказывания лидера КПРФ.
Ранее депутат Госдумы, первый секретарь саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала депутата Саратовской областной думы от КПРФ Бондаренко. На канале депутата в YouTube позже было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что Бондаренко будет доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. После составления протокола Бондаренко покинул отдел полиции.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин задержан на Сухаревской - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 13:00
Депутата Мосгордумы Ступина задержали на несогласованной акции в Москве
 
Николай БондаренкоОльга Алимова (депутат)Госдума РФСаратовская областная ДумаГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковПолитика
 
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