https://ria.ru/20210209/bombardirovschiki-1596633840.html

Эксперт прокомментировал переброску бомбардировщиков ВВС США в Норвегию

Эксперт прокомментировал переброску бомбардировщиков ВВС США в Норвегию

Переброска американских стратегических бомбардировщиков B-1B в Норвегию вблизи к зоне интересов России в Арктике не станет неожиданностью для Москвы, которая... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:58

2021-02-09T10:58

2021-02-09T10:58

ввс сша

игорь коротченко

норвегия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переброска американских стратегических бомбардировщиков B-1B в Норвегию вблизи к зоне интересов России в Арктике не станет неожиданностью для Москвы, которая последовательно укрепляет свои северные рубежи, в том числе за счёт современной ПВО, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее в европейских интернет-СМИ была опубликована информация, согласно которой, ВВС США планируют в феврале перебросить в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer."Таким образом США продолжает осваивать арктический театр военных действий и создавать потенциал давления на Россию, организовав постоянное патрулирование стратегической авиацией критически важной для безопасности РФ зоны. У нас всё готово к такому варианту развития событий", - сказал Коротченко.Эксперт напомнил, что за последние годы Россия развернула на Кольском полуострове зенитно-ракетные комплексы Тор-М2ДТ, специально разработанные под условия эксплуатации в Арктике, а на архипелаге Новая Земля на боевом дежурстве стоит система ПВО С-400.Последние годы Россия последовательно укрепляла свою группировку войск в Арктике, в рамках этой политики Северный флот указом президента Владимира Путина получил статус пятого военного округа и стал межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20210201/bitva-1595591900.html

https://ria.ru/20210125/nato-1594035054.html

норвегия

сша

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ввс сша, игорь коротченко, норвегия, сша, в мире