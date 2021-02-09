Эксперт прокомментировал переброску бомбардировщиков ВВС США в Норвегию
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Переброска американских стратегических бомбардировщиков B-1B в Норвегию вблизи к зоне интересов России в Арктике не станет неожиданностью для Москвы, которая последовательно укрепляет свои северные рубежи, в том числе за счёт современной ПВО, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в европейских интернет-СМИ была опубликована информация, согласно которой, ВВС США планируют в феврале перебросить в Норвегию четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.
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"Таким образом США продолжает осваивать арктический театр военных действий и создавать потенциал давления на Россию, организовав постоянное патрулирование стратегической авиацией критически важной для безопасности РФ зоны. У нас всё готово к такому варианту развития событий", - сказал Коротченко.
Эксперт напомнил, что за последние годы Россия развернула на Кольском полуострове зенитно-ракетные комплексы Тор-М2ДТ, специально разработанные под условия эксплуатации в Арктике, а на архипелаге Новая Земля на боевом дежурстве стоит система ПВО С-400.
"В любом случае всё будет под контролем, и никаких неожиданностей для России от данного решения США не будет".
Последние годы Россия последовательно укрепляла свою группировку войск в Арктике, в рамках этой политики Северный флот указом президента Владимира Путина получил статус пятого военного округа и стал межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил РФ.