Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/bolezn-1596605466.html
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:08
2021-02-09T03:09
здоровье
африка
танзания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей здравоохранения страны.Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.Кроме того, отмечается, что, согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.
https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html
https://ria.ru/20201207/indiya-1588090319.html
африка
танзания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fc6cc21108661f0569ad724806d8c24c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, африка, танзания, в мире

В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни

03:08 09.02.2021 (обновлено: 03:09 09.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.
"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу", — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.
Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
3 января, 06:47
Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.
Кроме того, отмечается, что, согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 19:15
Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии
 
ЗдоровьеАфрикаТанзанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29В Саратовской области на 870 "квадратах" горит крыша школы
06:23Эксперт объяснил рост доверия к вакцине "Спутник V" в Европе
06:02Фотоловушки в ЕАО запечатлели жизнь "президентских" тигров
05:45В ОНФ предложили способ защитить пенсионеров от мошенников
05:30Цена на Brent превысила 61 доллар за баррель впервые с января 2020 года
04:35Bloomberg: в Twitter может появиться ряд платных услуг
04:23Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
04:17В МЧС напомнили, чем грозит ложный вызов
04:15Эксперт объяснил, почему опасно указывать имя и фамилию в Сети
03:58Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
03:45Инфекционист объяснил, почему взрослых нужно прививать раньше детей
03:36Инфекционист оценил сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19
03:30В Раде объяснили страхом отказ Зеленского от российской вакцины
03:17Институт Роскосмоса нашел у SpaceX признаки убыточности
03:14Аналитик предположил, когда мир сможет отказаться от доллара
03:09Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
03:08В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
02:53Захарова рассказала о двойственности заявлений испанских политиков
02:34Биткоин вновь побил исторический рекорд и превысил 46 тысяч долларов
02:29Названа самая частая ошибка, приводящая к острой боли в спине
Лента новостейМолния