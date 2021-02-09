https://ria.ru/20210209/bolezn-1596605466.html

В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни

В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни

В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:08

2021-02-09T03:08

2021-02-09T03:09

здоровье

африка

танзания

в мире

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В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей здравоохранения страны.Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.Кроме того, отмечается, что, согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

https://ria.ru/20201207/indiya-1588090319.html

африка

танзания

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здоровье, африка, танзания, в мире