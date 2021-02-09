https://ria.ru/20210209/bolezn-1596605466.html
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:08
2021-02-09T03:08
2021-02-09T03:09
здоровье
африка
танзания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Танзании не менее 15 человек погибли от неизвестной болезни
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей здравоохранения страны.Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.Кроме того, отмечается, что, согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.
https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html
https://ria.ru/20201207/indiya-1588090319.html
африка
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fc6cc21108661f0569ad724806d8c24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, африка, танзания, в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В Танзании
по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает агентство Anadolu
со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.
"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу", — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.
Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.
Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.
Кроме того, отмечается, что, согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.