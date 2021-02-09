Аналитики оценили внимание Tesla к биткоину
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Внимание компании Tesla к биткоину добавило ему инвестиционной привлекательности, прокомментировали РИА Новости в Binance Research.
Ранее во вторник стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.
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"Биткоин преодолел новый ценовой максимум после недавних новостей от Tesla, которая инвестировала 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. На инвестиции в BTC Tesla использовала 8% своих денежных средств. На наш взгляд, текущая рыночная реакция напрямую не связана с этой новостью, скорее она косвенная - внимание Tesla к биткоину добавило ему еще больше розничной привлекательности", - сказали аналитики.
По мнению экспертов, действия компании Илона Маска отвечают текущему тренду, когда далекие от криптовалюты индустрии распределяют инвестиционные бюджеты под нетрадиционные и новые активы для дальнейшей диверсификации своих средств.
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"Биткоин ... снова находится в процессе определения цены и, вероятно, попытается найти новые уровни поддержки и сопротивления", - заключили в Binance Research.