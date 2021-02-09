Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596636386.html
Аналитики оценили внимание Tesla к биткоину
Аналитики оценили внимание Tesla к биткоину
Внимание компании Tesla к биткоину добавило ему инвестиционной привлекательности, прокомментировали РИА Новости в Binance Research. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T11:11
2021-02-09T11:11
илон маск
tesla motors
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Внимание компании Tesla к биткоину добавило ему инвестиционной привлекательности, прокомментировали РИА Новости в Binance Research.Ранее во вторник стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.По мнению экспертов, действия компании Илона Маска отвечают текущему тренду, когда далекие от криптовалюты индустрии распределяют инвестиционные бюджеты под нетрадиционные и новые активы для дальнейшей диверсификации своих средств.
https://radiosputnik.ria.ru/20210207/mask-1596404473.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1593100668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c422fa648c581aec53aa8db4e8886754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
илон маск, tesla motors, технологии, экономика

Аналитики оценили внимание Tesla к биткоину

11:11 09.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Внимание компании Tesla к биткоину добавило ему инвестиционной привлекательности, прокомментировали РИА Новости в Binance Research.
Ранее во вторник стоимость криптовалюты обновила исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 17:58
"Пришло время". Маск намекнул на мемуары про Tesla и SpaceX
"Биткоин преодолел новый ценовой максимум после недавних новостей от Tesla, которая инвестировала 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. На инвестиции в BTC Tesla использовала 8% своих денежных средств. На наш взгляд, текущая рыночная реакция напрямую не связана с этой новостью, скорее она косвенная - внимание Tesla к биткоину добавило ему еще больше розничной привлекательности", - сказали аналитики.
По мнению экспертов, действия компании Илона Маска отвечают текущему тренду, когда далекие от криптовалюты индустрии распределяют инвестиционные бюджеты под нетрадиционные и новые активы для дальнейшей диверсификации своих средств.
Не помню пароль от биткоин-кошелька. Что делать? - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 20:33Кардиограмма дня
Не помню пароль от биткоин-кошелька. Что делать?
"Биткоин ... снова находится в процессе определения цены и, вероятно, попытается найти новые уровни поддержки и сопротивления", - заключили в Binance Research.
 
Илон МаскTesla motorsТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Пушков прокомментировал решение сената США по процессу импичмента Трампу
06:09Эксперты рассказали, нужно ли блокировать карту после звонка мошенников
06:06Российские ученые выделили из иглокожего вещество для борьбы с раком
06:01В МИД ответили на попытку Киева закрыть крымский Twitter-аккаунт
05:40ВОЗ объяснила, почему рано радоваться сокращению числа случаев COVID-19
05:35Американцы перепутали НЛО в небе с баллистической ракетой
05:27Иммунная память важнее антител к коронавирусу, считает эксперт
05:20Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19
05:00CNN: Трамп недоволен работой адвоката на заседании сената по импичменту
04:21Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
04:17Миронов назвал три способа увеличить пенсии россиян
04:15Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны
04:11Эксперт объяснила, почему нельзя стирать нетканые маски
04:10Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире
03:58НАСА рассматривает возможность получения места для астронавта на "Союзе"
03:43В Якутске при тушении пожара в многоквартирном доме нашли два тела
03:38Завершились испытания первого в России автономного дрона-охотника "Волк"
03:30Источник: запуск российского спутника наблюдения Земли могут отложить
03:27Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор без согласия врача
03:21Посол России оценил возможное влияние новых санкций на политику страны
Лента новостейМолния