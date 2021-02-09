Аналитики оценили внимание Tesla к биткоину

"Биткоин преодолел новый ценовой максимум после недавних новостей от Tesla, которая инвестировала 1,5 миллиарда долларов в первую криптовалюту. На инвестиции в BTC Tesla использовала 8% своих денежных средств. На наш взгляд, текущая рыночная реакция напрямую не связана с этой новостью, скорее она косвенная - внимание Tesla к биткоину добавило ему еще больше розничной привлекательности", - сказали аналитики.