Биткоин может достичь отметки в 70 тысяч долларов, считает эксперт
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курс самой популярной криптовалюты - биткоина может подняться до отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней на фоне новостей об инвестициях Tesla в эту криптовалюту и планах компании начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили, такое мнение высказал РИА Новости руководитель проектов АНО "Цифровые платформы" Владислав Обушинский.
Ранее контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Компания также сообщила, что планирует начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за свои продукты в ближайшем будущем. Во вторник стоимость криптовалюты за несколько часов била исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.
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По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% - до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% - до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.
"На "заряде" от новости о покупке автомобилей Tesla за биткоин курс последнего вполне может "проехать" еще отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней", - сказал Обушинский.