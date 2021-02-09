https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596630587.html

Биткоин может достичь отметки в 70 тысяч долларов, считает эксперт

Биткоин может достичь отметки в 70 тысяч долларов, считает эксперт

Курс самой популярной криптовалюты - биткоина может подняться до отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней на фоне новостей об инвестициях Tesla в эту... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:41

2021-02-09T10:41

2021-02-09T10:41

ано "цифровые платформы"

илон маск

tesla motors

технологии

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курс самой популярной криптовалюты - биткоина может подняться до отметки в 70 тысяч долларов за несколько дней на фоне новостей об инвестициях Tesla в эту криптовалюту и планах компании начать принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили, такое мнение высказал РИА Новости руководитель проектов АНО "Цифровые платформы" Владислав Обушинский.Ранее контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в биткоин. Компания также сообщила, что планирует начать принимать биткоин в качестве формы оплаты за свои продукты в ближайшем будущем. Во вторник стоимость криптовалюты за несколько часов била исторический рекорд и в ходе утренних торгов превысила 48 тысяч долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% - до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% - до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/1593100668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", илон маск, tesla motors, технологии, экономика