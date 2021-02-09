https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596627505.html

Биткоин установил новый рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов

Биткоин установил новый рекорд, поднявшись выше 48 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T10:27

2021-02-09T10:27

2021-02-09T10:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

биткоин

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина снова обновила исторический рекорд и превысила 48 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.59 мск стоимость биткоина росла на 22,93% - до 47671 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 23,28% - до 48119 долларов. Динамика приводится за сутки.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика