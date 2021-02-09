https://ria.ru/20210209/bitkoin-1596605796.html

Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд

Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд

Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T03:09

2021-02-09T03:09

2021-02-09T05:15

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1 процента.За последние несколько часов биткоин сначала превысил историческую отметку в 45 тысяч долларов, а затем подорожал до 46 тысяч долларов.Рост начался после объявления компании Tesla о вложении в эту криптовалюту полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики. Уже в понедельник электронная денежная единица обновила исторический максимум и превысила 44 тысячи долларов.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря побила рекорд в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин обновил исторический максимум в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.

https://ria.ru/20210208/bitcoin-1553478857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, биткоин, в мире