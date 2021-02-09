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Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
Биткоин трижды за несколько часов побил исторический рекорд
Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.02.2021
2021-02-09T03:09
2021-02-09T03:09
2021-02-09T05:15
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1 процента.За последние несколько часов биткоин сначала превысил историческую отметку в 45 тысяч долларов, а затем подорожал до 46 тысяч долларов.Рост начался после объявления компании Tesla о вложении в эту криптовалюту полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики. Уже в понедельник электронная денежная единица обновила исторический максимум и превысила 44 тысячи долларов.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря побила рекорд в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин обновил исторический максимум в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.
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москва, биткоин, в мире
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Цена на биткоин
третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 460 долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22,1 процента.
За последние несколько часов биткоин сначала превысил историческую отметку в 45 тысяч долларов, а затем подорожал до 46 тысяч долларов.
Рост начался после объявления компании Tesla
о вложении в эту криптовалюту полутора миллиардов долларов в рамках обновленной инвестиционной политики. Уже в понедельник электронная денежная единица обновила исторический максимум и превысила 44 тысячи долларов.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря побила рекорд в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. Восьмого января биткоин обновил исторический максимум в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.